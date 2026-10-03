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Trump insiste en promesa de 5000 dólares por adulto si los republicanos ganan en noviembre

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Washington, 3 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este sábado en su promesa de entregar "cheques" de 5.000 dólares a todo estadounidense adulto si los republicanos ganan en las elecciones legislativas de noviembre, al tiempo que anunció un subsidio de 100 dólares a 20 millones de jubilados provenientes de un fondo para el seguro de salud del Medicare.

En varios vídeos centrados en las elecciones publicados en la red social de Truth, Trump anunció estos pagos y pidió a los votantes a acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre dando por hecho que él está en papeleta, aunque estos comicios decidirán el control de las mayorías en el Congreso.

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"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado voy a dar a cada ciudadano adulto 5.000 dólares. Los republicanos pueden hacerlo y los demócratas, no. Porque estamos consiguiendo un volumen masivo de dinero a través de los aranceles y un éxito económico que marca récords", aseguró el mandatario.

"Si los demócratas ganan vamos a tener una depresión económica como la de 1929", aseguró Trump, que reiteró que con los republicanos pondrá "5.000 dólares en el bolsillo" de los estadounidenses, algo que ha dado en llamar el "Dividendo Trump".

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Trump reconoció que el coste de pago rondará el billón de dólares, como estima los expertos, algo que aumentaría el déficit de Estados Unidos, pero que para el presidente se compensaría con promesas de inversión en el país que él calcula en "21 billones de dólares".

No obstante, ni las propias cifras de la Casa Blanca ni de anuncios del sector privado o gobiernos extranjeros prueban esa cifra de inversión, que representaría dos tercios de todo el Producto Interior Bruto anual de Estados Unidos.

Otra medida anunciada este sábado, fue la entrega de un subsidio de 100 dólares a 20 millones de jubilados estadounidenses para el pago de la cobertura del programa público "Medicare Part B", que incluye las visitas al médico y análisis y que cuesta 202 dólares mensuales.

Los fondos provendrán de 2.000 millones del llamado Medicare Improvement Fund, establecido en 2008 para proteger la coberturas del plan sanitario para jubilados y personas con discapacidad.

Estos anuncios se dan a un mes de que se celebren los comicios legislativos de noviembre para los que las encuestas pronostican una gran derrota republicana y la posibilidad de perder el control de las dos cámaras del Congreso.

Trump ha dicho que si pierden las legislativas, los demócratas tratarán de aprobar un juicio político contra él para sacarlo del poder, mientras que asesores del presidente consideran que él y su entorno serán sometidos a investigaciones por posible corrupción.

El mandatario pidió hoy ir a votar el 3 de noviembre para "derrotar el programa de la izquierda radical" y solicitó que los votantes depositen sus papeletas como si su nombre fuera el que estaba en ella. EFE

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