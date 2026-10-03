Venezuela mantiene inflación de un dígito en septiembre y llega a 8,4 %

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Caracas, 3 oct (EFE).- Venezuela registró una inflación de 8,4 % en septiembre, 0,5 puntos porcentuales menos que en agosto, cuando fue de 8,9 %, según los datos difundidos este sábado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La acumulada, en tanto, se ubica en 225,3 %, de acuerdo con los datos disponibles en su sitio web.

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En una nota de prensa, el BCV indicó que el índice está mostrando un comportamiento hacia la "estabilización" y que eso está repercutiendo en la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, pero también en "una menor variación de los precios de los bienes y servicios".

El ente emisor aseguró que este comportamiento se debe a "la estrecha coordinación" que tiene con el Gobierno, lo que ha propiciado, según dijo, "un crecimiento de los agregados monetarios acorde con el desempeño de la economía nacional, aunado a la normalización de los flujos de ingresos externos hacia la economía nacional".

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Venezuela registró una inflación del 8,9 % en agosto, 11 puntos porcentuales menos que en julio, cuando el crecimiento de precios fue de 19,9 %, en un contexto de emergencia por los daños del doble terremoto que a finales de junio afectó principalmente el norte de Venezuela.

En julio, el Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio y advirtió entonces que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

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Expertos aseguran que una de las principales causas del incremento de precios en el país es el aumento de la cotización del dólar, principal referencia en Venezuela para cotizar bienes y servicios, una de las secuelas de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021. EFE