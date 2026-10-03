República Dominicana busca frente a Nicaragua resarcirse de la derrota contra Haití

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Santo Domingo, 3 oct (EFE).- La selección de fútbol de República Dominicana buscará este domingo frente a la de Nicaragua resarcirse de la dura goleada por 1-4 que recibió el pasado jueves de Haití en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital dominicana.

En la cuarta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, los dominicanos, con 6 puntos, tendrán que ganar a Nicaragua y esperar a que Haití o Curazao (ambas con 9 puntos) pierdan para poder igualarlos y aspirar a ganarles en diferencia de goles; con ello, la selección dominicana lograría pasar a los cuartos de final.

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A pesar de perder con Haití en casa ante 23.000 personas, la República Dominicana "logró su principal objetivo de mantenerse en el máximo nivel -Liga A- de la Liga de Naciones de Concacaf" y "aún conserva posibilidades matemáticas de avanzar a cuartos de final", destacó la Federación Dominicana de Fútbol en un comunicado.

Tras ganar frente a Nicaragua (3-2) y Trinidad y Tobago (1-2), y perder frente Haití (1-4), el conjunto dominicano buscará, otra vez ante la Azul y Blanco, ganar su tercer partido y, al menos, terminar de manera ascendente esta fase de grupos.

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El combinado dirigido por el argentino Marcelo Neveleff se encuentra en Managua desde este viernes para preparar el partido de este domingo a partir de las 20:00 hora local (02:00 GMT del lunes) en el Estadio Nacional, informó la Federación.

Por su parte, Nicaragua llega al partido con cero puntos en el casillero tras perder frente a República Dominicana (3-2), Curazao (6-1) y Costa Rica (0-3).

Ubicada en la última posición de la tabla, tras Trinidad y Tobago (quinta, sin puntos) Nicaragua deberá ganar el partido para tratar de ocupar la cuarta plaza y estar fuera de los puestos de descenso.

En la última jornada de esta fase de grupos Curazao visitará a Trinidad y Tobago, y Haití acudirá a San José para enfrentarse a Costa Rica. EFE