El alto comisionado de ACNUR visita la zona más afectada por los terremotos en Venezuela

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Caracas, 3 oct (EFE).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, visitó este sábado La Guaira, el estado más afectado por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, y conversó con autoridades locales sobre la recuperación de la entidad.

"En La Guaira, vi tanto la destrucción dejada por los terremotos como la determinación de reconstruir (...) Ya sea regresando a casa o reconstruyendo tras el desastre, Venezuela es una historia de personas que empiezan de nuevo, con esperanza", dijo Salih en un mensaje en X.

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También visitó el "futuro Centro Multiservicios de La Guaira, donde instituciones locales y organizaciones humanitarias ofrecerán protección en un solo lugar", añadió en la misma red social la oficina para los refugiados sin profundizar en más detalles.

Salih llegó el viernes para una visita de dos días a Venezuela, la primera de un alto comisionado de ACNUR al país.

El alto comisionado se reunió ayer mismo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades para conversar, entre otros temas, sobre las consecuencias de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron a casi 18.000 personas sin viviendas y más de 6.500 muertos.

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En esa reunión estuvo acompañado de la directora regional para las Américas de ACNUR, Isabel Márquez, y el coordinador residente de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez, según las imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el encuentro también estuvieron presentes el canciller venezolano, Félix Plasencia, el vicecanciller Oliver Blanco, y el viceministro para temas multilaterales, Joaquín Pérez.

El representante de la ACNUR se reunió el mes pasado con Plasencia en el marco de la Asamblea General de la ONU y ratificaron el compromiso de afianzar una cooperación conjunta, según una nota de la Cancillería venezolana.

Durante esa reunión abordaron el fortalecimiento de la colaboración entre la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y ACNUR, así como la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas y planes de trabajos conjuntos para ampliar los mecanismos de atención y protección de las personas refugiadas.

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ACNUR coordinó la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados por el doble terremoto.

La visita de Salih se da en medio de un proceso de apertura de Venezuela con organismos internacionales, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero. EFE