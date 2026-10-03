São Paulo se corona campeón de la Liga femenina de Brasil

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São Paulo, 3 oct (EFE).- São Paulo se coronó campeón de la Liga brasileña femenina tras empatar este sábado 1-1 como local en el partido de vuelta frente a Corinthians, un resultado con el que hizo valer el triunfo por 1-2 que logró de visitante en la ida.

Ante más de 49.000 personas en el estadio Morumbí, el equipo Tricolor conquistó su segundo título del Campeonato, que logró por primera vez en 1997, y puso fin a la hegemonía de las 'Bravas', ganadoras de las últimas seis ediciones consecutivas.

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Con este título, São Paulo aseguró además su clasificación a la Supercopa de Brasil de 2027, competición donde enfrentará al campeón de la Copa de Brasil.

El triunfo representó además una revancha para São Paulo, que en la final de 2024 había caído en ambos duelos frente al propio Corinthians.

São Paulo pegó primero a los 10 minutos con un potente remate de Bia Menezes en el área. Sin embargo, Corinthians reaccionó a los 18 minutos cuando Juliete presionó la salida de la portera Carlinha para concretar la igualdad.

Aunque las locales sufrieron la anulación de un gol de Giovanna Crivelari por posición adelantada y Corinthians generó claras oportunidades, las intervenciones de Carlinha mantuvieron el marcador definitivo y aseguraron la consagración de São Paulo.

Con este resultado, concluye la racha del club más ganador del fútbol femenino brasileño, que ostenta 7 títulos en 10 finales disputadas.

Por su parte, el flamante campeón corona una campaña consagratoria tras eliminar previamente a Flamengo en semifinales, catapultando además a figuras clave en la conquista como la portera Carlinha y la lateral Tayla a la selección absoluta de Brasil. EFE

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