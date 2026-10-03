Shakira sube a Dua Lipa al escenario en su octavo concierto en Madrid para cantar 'Antología'

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Shakira ha subido a la cantante Dua Lipa al escenario de su octavo concierto en Madrid, celebrado este sábado, para interpretar junto a ella la canción 'Antología', en una aparición sorpresa de la cantante y modelo británica pasadas las 22.30 horas.

"Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, ¡Dua Lipa!", ha dicho Shakira al presentar a su invitada.

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'Antología' es un tema que Dua Lipa ya interpretó junto a Shakira en un concierto que esta última ofreció en Bogotá en 2025. Tras la actuación, Dua Lipa se ha despedido del público y Shakira ha continuado con el espectáculo.

La gira de Shakira, que ya ha superado los 6 millones de espectadores en total y acaba de ser reconocida como Tour of the Year en los American Music Awards 2026, pone el broche final en Madrid con doce citas hasta el próximo 11 de octubre que reunirán a más de 600.000 personas.

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