Luis de la Fuente: "Se trataba sobre todo de proteger a los futbolistas"

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El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, reconoció el desafío que supone los cuatro partidos de estos diez días en la Liga de Naciones, por lo que confesó que este sábado contra Chequia "se trataba sobre todo de proteger a los futbolistas", y entendió el bajón del segundo tiempo en la victoria 3-1 en Oviedo.

"El primer tiempo ha sido muy bueno, un equipo que ha dominado y ha estado bien, pero en el segundo, los cambios tampoco ayudan, no por la actitud, pero cuando cambias mucho, cortas el ritmo, no ayuda a dar continuidad. Ha sido eso. Luego, cuatro partidos en diez días, teniendo el partido de Croacia que puede ser definitivo para nuestros intereses, los futbolistas también se cuidan un poco, queríamos llegar en mejores condiciones a ese partido", dijo.

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"Es muy difícil guardar equilibrio entre el resultado y la salud de los futbolistas. Hay que ganar pero con los futbolistas en las mejores condiciones posibles. Hoy se trataba de ganar, dar buena imagen pero sobre todo proteger a los futbolistas. Esta noche llegamos a las tres de la mañana, mañana entrenamos y pasado viajamos a Croacia. Vamos a intentar que nadie juegue más de tres partidos y si no hay más lesiones nos iremos satisfechos con 12 puntos", añadió en rueda de prensa.

De la Fuente avisó además de que Croacia estará muy picada después de encajar un 0-7 este mismo sábado contra Inglaterra. "No es normal. Esto significa que el próximo partido van a salir mucho más motivados, exigidos, es una derrota muy dura, no creo que les haya hecho ninguna gracia", avanzó.

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Por otro lado, el técnico riojano, que celebró también la llegada desde atrás y con gol de Rodrigo, fue preguntado por un Lamine Yamal que abrió de nuevo la lata con un golazo. "No deja de sorprendernos a todos. Tiene tanto talento que el mejor Lamine queda mucho por ver todavía. Está creciendo a pasos agigantados. A nivel internacional es ya un referente para nuestra selección", afirmó.

De la Fuente confesó que tenía pensado no forzar al delantero del FC Barcelona, titular en los tres partidos. "Cuidamos a todos por igual. Estaba previsto darle los menos minutos posibles. No hemos podido quitar a todos", apuntó, antes de ser preguntado por la candidatura al Balón de Oro del catalán. "Si fuera el único futbolista español entre los nominados al Balón de Oro diría que sí es el mejor del mundo, y en su demarcación lo hace todo bien, si no es el mejor, por competencia con otros españoles, es uno de ellos seguro, pero está en camino de ser un jugador de leyenda", dijo.

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"Todas las charlas van dirigidas a empezar los partidos con mucha intensidad, a marcar nuestro territorio. Así planteamos los inicios", añadió, reconociendo que después tuvieron que sufrir ante la Chequia de su amigo Santi Denia. "Pone en contexto la realidad de la competición internacional, tienes que rozar siempre la excelencia. Cualquier despiste te cuesta ganar partidos", confesó.

"Hoy ha habido momentos que hemos sufrido mucho y no estamos acostumbrado a eso, esto sirve para mejorar, que es el camino que queremos siempre", añadió, destacando el "muy serio" segundo tiempo de los checos.