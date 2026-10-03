El Gobierno yemení denuncia más de 250 civiles muertos por ataques hutíes durante un mes de ofensiva insurgente

Guardar

El ministro para los Derechos Humanos del Gobierno de Yemen, Mahsur Omar, estima que los ataques de los insurgentes hutíes desde el comienzo de la gran ofensiva emprendida por estos últimos el pasado 3 de septiembre han causado ya más de 250 muertos y 360 heridos, así como más de 200.000 desplazados entre la población civil.

Según un balance presentado este pasado viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el minstro del Gobierno yemení (ahora mismo basado en la ciudad de Adén y la única autoridad reconocida por la comunidad internacional) ha atribuido a los hutíes "el continuo deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en Yemen y de las graves violaciones que sufren los civiles, especialmente los niños".

PUBLICIDAD

El ministro ha denunciado episodios como bombardeos a caravanas de desplazados que han dejado al menos 50 muertos y heridos o la muerte de tres niños en un ataque hutí que apuntó a la aldea de Al Turayrah en la provincia de Taiz el 17 de septiembre, entre ellos una niña de menos de un año y medio, además de la llegada de cerca de 3.000 personas a la República de Yibuti con la continuación de la escalada y el agravamiento de la situación humanitaria.

Además, el miinistro ha denunciado que los hutíes recurren habitualmente al reclutamiento de niños y que los insurgentes "han convertido escuelas, centros de verano y otras instalaciones civiles en herramientas para la movilización, el adoctrinamiento y el reclutamiento", según manifestó ante la organización en Ginebra, en un discurso reproducido en las redes sociales del Ministerio.

PUBLICIDAD

El ministro ha denunciado igualmente interrupciones constantes de 26 instalaciones sanitarias apoyadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en localidades como Taiz, Hodeida, Marib y la costa occidental.

Asimismo, también condenó la "continuación de la detención arbitraria de empleados de Naciones Unidas y trabajadores humanitarios y civiles". La propia organización internacional denunció en junio pasado de que 73 de sus empleados permanecen detenidos por las milicias hutíes, entre ellos un fallecido durante su detención.

PUBLICIDAD