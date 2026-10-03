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La manifestación por la vivienda se salda con un detenido y nueve policías heridos

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La manifestación para reivindicar en València el derecho a la vivienda, convocada por las asociaciones Sindicat de Llogateres, Entrebarris, Palataforma Afectados por la Hipoteca y Sindicat Habitatge València, se ha saldado con una persona detenida y nueve agentes de la Policía Nacional heridos, según informan fuentes policiales.

Las mismas fuentes señalan que los policías han resultado heridos por lanzamiento de vallas, artefactos de pirotecnia y adoquines.

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Manifestantes por el derecho a la vivienda han logrado traspasar el vallado y cordón de seguridad montado en torno al Palau de Les Arts, punto de conclusión de la multitudinaria protesta y donde se celebra este sábado un foro de inversión inmobiliaria, y un grupo de ellos ha logrado acceder al área de alrededor del edificio mientras la Policía ha intervenido con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma para contener el acceso.

Un grupo de manifestantes ha logrado acceder, entre aplausos, al exterior del edificio, cuyo interior está cerrado. Finalmente, han sido desalojados por la Policía, según han confirmado fuentes policiales.

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