Las protestas en la enseñanza se intensifican en el sur de Bélgica en línea con Francia

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Bruselas, 3 oct (EFE).- Estudiantes y profesores de centros de educación secundaria han intensificado sus protestas en los últimos días en el sur de Bélgica, en línea con otras movilizaciones anteriores del sector contra las reformas y recortes en el sector e inspirados por las recientes manifestaciones en Francia.

El colectivo de docentes Mars Attacks, que agrupa a profesionales de la educación de Bruselas y Valonia, convocó este sábado una concentración frente a un centro de secundaria de la capital belga, y después de que el viernes y el jueves la mayoría de instituciones de este tipo cerraran sus puertas en la ciudad de Lieja.

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Esos cierres se debieron a las protestas de estudiantes, que reivindican mejores condiciones en los centros educativos en solidaridad con los docentes, y que en algunos casos, derivaron en incidentes como la quema de mobiliario urbano o lanzamiento de piedras a la policía en la citada ciudad del sur de Bélgica, según recogen los medios locales.

Las movilizaciones de docentes se han sucedido en Bruselas y el sur del país desde el pasado junio, por su oposición a un decreto del Gobierno regional que incluye un aumento del 10 % de la carga lectiva de los profesores sin incremento salarial o una redistribución presupuestaria que afecta a las comidas gratuitas en las escuelas, entre otras prestaciones de los centros.

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Otra de las medidas del decreto, detrás del cual está el amplio déficit presupuestario que trata de corregir la Federación Bruselas-Valonia, es el incremento del 'minerval' (matrículas para centros de educación superior no universitaria) desde los 835 euros hasta los 1.194 para el 58 % de los estudiantes.

Los estudiantes, que se ven afectados directamente por estas medidas y otras como el fin del abono de transporte público de 12 euros para jóvenes de 18 a 24 años -que pasarán a pagar al menos 180 euros- se han sumado a las movilizaciones inspirados también por el movimiento de protesta estudiantil en Francia.

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El viernes, más de 700 centros educativos se vieron afectados por las movilizaciones en el país vecino, según el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, que se reunió con organizaciones de estudiantes para tratar de rebajar la tensión y abrirse al diálogo, tras las 1.747 detenciones registradas y los disturbios en las inmediaciones de 158 instituciones educativas. EFE