Marc Márquez gana la 'sprint' en Motegi, con 'pole' para Martín, Guevara y Almansa

Guardar

Redacción deportes, 3 oct (FE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha ganado la carrera 'sprint' del Gran Premio de Japón de MotoGP, disputada en el circuito 'Mobility Resort Motegi', en donde las 'pole position' de las distintas categorías también fueron españolas, respectivamente para Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Izan Gevara (Boscoscuro) y David Almansa (KTM)

Marc Márquez suma ya 22 victorias en el formato 'corto' de MotoGP, y la séptima de la temporada, lo que le permite quedarse a siete puntos del líder de la categoría, Jorge Martín.

PUBLICIDAD

Martín, a pesar de acabar segundo, fue penalizado con ceder la posición a Diogo Moreira (Honda RC 213 V), como también el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), que había sido tercero, se vio relegado a la cuarta posición

Marc Márquez supo aprovechar el momento de la salida para quitarle el interior de la curva a Jorge Martín, que intentó aguantar la presión de su rival en las dos primeras curvas para ver como el nueve veces campeón del mundo consolidaba el liderato de la carrera.

PUBLICIDAD

De ahí hasta el final, Marc Márquez controló con maestría las diferencias sobre Jorge Martín a lo largo de las doce vueltas que duró la prueba, mientras que éste se las vio y deseó en los dos giros finales con los problemas de desgaste inusual del neumático trasero de su Aprilia, a lo que luego se unió la penalización.

Martín aguantó la presión de Enea Bastianini y de Diogo Moreira, pero ambos se equivocaron en el límite de la curva diez, que pisaron mínimamente, pero lo suficiente para que saltase el aviso, lo que suponía la penalización directa de pérdida de una posición que le dio la segunda posición, por primera vez, al brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

PUBLICIDAD

Jorge Martín sumó antes su segunda 'pole position' consecutiva, tras la de Austria, y un nuevo récord absoluto en el 'Mobility Resort Motegi', con lo que suma cuatro 'pole' en la temporada, tras las de Países Bajos y Gran Bretaña, para sumar 24 en MotoGP y 45 en el mundial de motociclismo.

Además, Jorge Martín estableció un nuevo récord absoluto al rodar en 1:42.371, que batió el tiempo del viernes de Alex Márquez, 1:42.811.

Marc Márquez, segundo, hizo su mejor tiempo en el primer intento, con 1:42.481, casi cuatro décimas de segundo más rápido que el récord de su hermano Alex Márquez del viernes, pero fue Jorge Martín quien consiguió parar el cronómetro en 1:42.371, que batía por 110 milésimas de segundo el récord que antes había establecido Marc Márquez, quien intentó mejorar pero 'entró colado' en una curva y tuvo que levantarse y aflojar.

PUBLICIDAD

Nadie pudo batir el registro de Jorge Martín, que logró la mejor posición de la formación de salida, por delante de Marc Márquez y de Pedro Acosta (KTM RC 16).

El español Izan Guevara (Boscoscuro) saldrá desde la 'pole positon' en Moto2, en donde ha establecido un nuevo récord absoluto del 'Mobility Resort Motegi' con 1:46.851, mejor que el 1:46.950 que logró por la mañana, para sumar su cuarta 'pole' del año, tras las de Francia, Hungría y Gran Bretaña.

PUBLICIDAD

El español David Almansa (KTM) superó todas las adversidad, con hasta tres caídas en la primera jornada, para lograr la 'pole position' de Moto3 y un nuevo récord absoluto, con 1:54.572.

Esa pelea comenzó muy pronto pues aunque Brian Uriarte fue el líder inicial, David Almansa no arrojó la toalla y en el cuarto giro consiguió el tiempo que le dio su séptima 'pole' de la temporada, mientras Brian Uriarte se iba al suelo en la curva cinco, aunque mantuvo la segunda plaza, a 45 milésimas de segundo de Almansa y Álvaro Carpe (KTM), quien en el último instante relegó a la cuarta plaza al líder de la categoría, Máximo Quiles.

PUBLICIDAD

Juan Antonio Lladós