Irán ejecuta a otro manifestante acusado de disparar contra policías en protestas de enero

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Teherán, 3 oct (EFE).- Irán ejecutó este sábado a un hombre detenido por participar en las protestas antigubernamentales de enero pasado, acusado de disparar contra agentes de policía en la ciudad central de Shahrekord, con lo que la cifra de manifestantes ejecutados asciende a al menos 32.

Siavash Yamshidi “fue condenado a muerte por el delito de usar armas de fuego y alterar la seguridad pública y conspirar contra la seguridad del país”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

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El medio indicó que la ejecución se llevó a cabo después de que la condena fuera confirmada por el Tribunal Supremo y “tras completarse los procedimientos legales”.

Según los informes policiales citados por Mizan, el acusado tuvo una participación activa en las protestas el 8 de enero y efectuó al menos tres disparos después de detener su coche frente al seminario islámico de la ciudad, lo que permitió identificar la matrícula de su vehículo y detenerlo dos días después de los hechos.

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Durante su detención, a Jamshidi le fueron incautadas una pistola y un fusil de asalto M4, junto con dos cargadores.

Según la fuente, Jamshidi tenía varios antecedentes penales, entre ellos estafa, amenazas, robo y posesión y porte ilegal de armas de guerra.

Con esta ejecución, la cifra de personas ejecutadas en relación con las protestas de enero asciende a al menos 32.

Las autoridades iraníes ahorcaron el miércoles pasado a otras dos personas acusadas de estar involucradas en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad en la ciudad nororiental de Mashad, durante las movilizaciones.

Las protestas de enero, que se iniciaron por el deterioro de la situación económica y exigían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

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Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981. EFE