La Delegación del Gobierno en Madrid cifra en 70.000 los asistentes a la manifestación por la vivienda

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La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 70.000 las personas que han participado en las cuatro columnas de las manifestaciones que han participado este sábado en Madrid por la vivienda y que han confluido en Cibeles, según los datos facilitados por la Delegación.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha cifrado en 500.000 los asistentes a la manifestación de Madrid, que ha partido desde cuatros puntos de la ciudad.

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Cuatro columnas de manifestantes han partido este sábado alrededor de las 12.00 horas en una marcha "hacia la huelga general" convocada por el Sindicato de Inquilinas, en protesta por la crisis de la vivienda en España y un día después de que el Congreso tumbase los reales decretos presentados por el Gobierno.

La manifestación, con el lema 'Hacia la huelga general', se ha desarrollado sin ningún incidente y poco antes de las 14.00 las cuatro columnas confluyeron en Cibeles.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha dicho este sábado que prevé que la huelga general por la vivienda será "pronto" y ha avisado que "gobierne quien gobierne" no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque "ahora sí empieza la legislatura de la vivienda".

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