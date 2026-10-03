Agencias

Intensas lluvias e inundaciones ponen en alerta a un corregimiento del Pacífico colombiano

Guardar

Bogotá, 3 oct (EFE).- Las intensas lluvias registradas en el distrito de Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste), provocaron este sábado el desborde del río Caunapí, cuya inundación afectó a cientos de personas en zonas rurales.

Según información preliminar, la emergencia se registró esta madrugada luego de que el río Caunapí, un importante afluente del Pacífico colombiano, se desborde cerca del corregimiento La Espriella.

PUBLICIDAD

Como consecuencia, cientos de personas perdieron sus cosechas, aves de corral murieron y decenas de casas resultaron afectadas, informaron medios locales.

Varios pobladores publicaron videos en redes sociales en los que mostraron cómo el agua ingresó a las casas hasta llegar a la cintura de los habitantes y las calles se convirtieron en ríos, por lo que pidieron ayuda a las autoridades.

PUBLICIDAD

"Esta es la situación de la población de La Espriella, está lloviendo fuerte y el río está creciendo. Ya las casas en su mayoría están inundadas", afirmó uno de los vecinos del lugar en un video.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó a EFE que, por el momento, aún se encuentra haciendo la evaluación oficial de los daños.

Sin embargo, medios locales aseguran que hay entre 3.000 y 5.000 personas afectadas por el desborde. EFE

Últimas Noticias

3-1. España sostiene el pleno, sigue líder y se acerca a cuartos

Infobae

Venezuela reitera su rechazo al laudo de hace 127 años que otorgó el Esequibo a Guyana

Infobae

El Gobierno de Honduras congela el precio del diésel por 30 días

Infobae

Le Pen mantiene su confianza en su delfín Bardella pese a debacle por mensajes antisemitas

Infobae

Detenidos tres manifestantes de la concentración de Indignados por España al intentar alcanzar la acampada de Sol

Detenidos tres manifestantes de la concentración de Indignados por España al intentar alcanzar la acampada de Sol