El Gobierno de Honduras congela el precio del diésel por 30 días

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Tegucigalpa, 3 oct (EFE).- El Gobierno de Honduras anunció este sábado una medida temporal para congelar el precio del diésel durante 30 días con un subsidio de 44 centavos de dólar por galón (3,8 litros) para evitar trasladar el alza al consumidor, además mantiene su apoyo a la gasolina regular y al gas doméstico en un contexto de subidas por la guerra en el Medio Oriente y protestas sociales.

El secretario de Energía hondureño, Eduardo Oviedo, dijo a los periodistas que la medida, que entrará en vigor el lunes y se mantendrá por los próximos 30 días, tiene como propósito “reducir el impacto de los incrementos internacionales en los combustibles en la economía de los hondureños”.

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“Durante este periodo, el Gobierno asumirá doce lempiras (44 centavos de dólar) por cada galón de diésel, monto equivalente al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) evitando que este costo sea trasladado directamente al consumidor”, subrayó Oviedo.

Agregó que la medida busca contener el impacto que un incremento en el precio del diésel pueda generar en el transporte público y de carga; la distribución de alimentos e insumos, la agricultura y otras actividades productivas.

Además, según señaló Oviedo, el Gobierno “mantiene el refuerzo del apoyo económico temporal del 70 % para la gasolina regular, y durante el mes de octubre un apoyo económico de 54 lempiras (dos dólares) por cilindro de gas licuado de petróleo de uso doméstico, como parte de las acciones implementadas para reducir el impacto de las variaciones internacionales en los combustibles en el bolsillo de las familias hondureñas”.

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La estructura de precios de los combustibles cambia todas las semanas en Honduras, pero a partir del próximo lunes solamente el diésel no tendrá incremento durante un mes.

El coste actual del galón de diésel en Honduras es de 5,68 dólares. Pero el galón de gasolina sufrirá el lunes un incremento de doce centavos de dólar, por lo que su coste se elevará a (5,80 dólares), según la nueva escala de precios anunciada el viernes por la Secretaría de Energía.

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La gasolina regular tendrá un alza de nueve centavos de dólar, para un coste de 5,10 dólares el galón. El queroseno, el más castigado con el nuevo incremento, 18 centavos de dólar, costará 5,31 dólares. Y ña bombona de gas licuado para uso doméstico, de 25 libras (11,3 kilos), se mantiene estable en 9,24 dólares.

Algunos sectores sociales del país, entre ellos los transportistas de carga y los operadores del servicio de autobuses urbanos e interurbanos, han comenzado a protestar en las calles por el alza de los combustibles.

El Gobierno ha respondido que los precios de los derivados del petróleo están determinados por el mercado internacional y que la situación se ha vuelto cada vez más compleja debido a la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. EFE

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