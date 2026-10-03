3-1. España sostiene el pleno, sigue líder y se acerca a cuartos

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Oviedo, 3 oct (EFE).- Los goles de Lamine Yamal y Rodrigo Hernández en la primera parte dieron la victoria a la selección española, que se relajó en el segundo tiempo, en el que encajó el 2-1 de Jiri Slama y vio con alivio el polémico gol anulado a Ryan Naderi, antes del 3-1 de Mikel Merino para seguir líder de su grupo, mantener el pleno de puntos y acercarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

De la Fuente dio descanso para la segunda parte a Lamine Yamal, que, al igual que Álex Baena, fue reemplazado al descanso, con 2-0 a favor.

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En el minuto 85 fue expulsado Ladislav Krejci, por doble amarilla, con 2-1 en el marcador.