EE.UU. pide moderación y diálogo a Etiopía y Eritrea para evitar un conflicto armado

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Miami (EE.UU.), 3 oct (EFE).- Estados Unidos pidió este sábado a Etiopía y Eritrea que actúen con la "máxima moderación" y retomen el diálogo para evitar que la tensión en el Cuerno de África siga escalando, al advertir que un conflicto en la región pondría en jaque la ayuda que Washington ofrece a ambos países.

"El Cuerno de África no puede soportar otro conflicto militar ni otra crisis humanitaria. Un conflicto pondría en peligro la colaboración que Estados Unidos mantiene con ambos países en materia de intereses comunes", informó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

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En el documento, instó a ambas naciones a cumplir con los acuerdos de paz de 2018 que pusieron fin a dos décadas de conflicto fronterizo, al tiempo que expresó que la paz "es el único camino hacia la seguridad sostenible, el crecimiento económico y la prosperidad".

"Instamos encarecidamente a Etiopía y Eritrea a que respeten la soberanía e integridad territorial de sus vecinos, actúen con la máxima moderación y retomen el diálogo y la cooperación", sostuvo.

Las tensiones entre ambos países vienen de largo, después de que Eritrea se independizase de Etiopía en 1993. Años después, entre 1998 y 2000, ambos países libraron una guerra que causó decenas de miles de muertos y acabó con el Acuerdo de Argel firmado el 12 de diciembre del 2000.

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Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando el histórico acuerdo de paz acercó definitivamente a las dos naciones africanas.

Esta alianza ha ido deteriorándose en los últimos años por nuevos conflictos territoriales, y el pasado jueves se produjo la ruptura total de las relaciones diplomáticas, después de que Etiopía notificara el cierre de su embajada en Eritrea y la expulsión de diez diplomáticos eritreos.

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Adís Abeba acusa a Asmara de apoyar a una alianza recién creada de grupos armados y de oposición que pretende desestabilizar el país. También denunció que países vecinos como Egipto y Sudán estarían detrás de ese apoyo. EFE