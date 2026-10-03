Alemania alerta contra el extremismo y apela al optimismo en el Día de la Unidad

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Berlín, 3 oct (EFE).- Alemania celebró este sábado su fiesta nacional, el Día de la Unidad Alemana, con unos actos marcados por los mensajes del presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, quien alertó ante los peligros del extremismo político, mientras que el canciller teutón, Friedrich Merz, apeló al optimismo de la población.

Los actos principales del Día de la Unidad de Alemania, organizados en la ciudad-estado de Bremen, tuvieron como punto político culminante el discurso de casi una hora pronunciado por el jefe de Estado, quien alertó de los peligros de un extremismo que, según él, tiende a cuestionar derechos de los ciudadanos.

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"Los votantes que se inclinan hacia los extremos reivindican en voz alta sus propios derechos, mientras que están dispuestos a poner en entredicho los derechos de los demás", dijo Steinmeier en una céntrica sala de conciertos poco después de estar presente en la misa ecuménica que acogió la Catedral de Bremen con motivo del día nacional alemán.

El jefe de Estado lamentó "una demagogia política insoportable de las fuerzas extremistas, que dan rienda suelta a su ansia de destrucción, se burlan de otras personas y las amenazan".

"Eso no sólo pone en peligro la libertad y la democracia", sino también la "unidad interna", aseveró.

"Los partidos populistas de todo tipo desestabilizan la democracia parlamentaria. Formar gobiernos estables resulta cada vez más difícil de unas elecciones a otras, al igual que gobernar, ya que los populistas y los extremistas son los que avivan los ánimos", abundó.

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Steinmeier se refirió al extremismo en un contexto político alemán en el que se ha visto ganar elecciones regionales a las fuerzas más escoradas a la derecha y a la izquierda presentes en el Parlamento alemán: Alternativa para Alemania (AfD) y La Izquierda.

La formación de ultraderecha logró en septiembre una victoria arrolladora en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, además de otro triunfo en la región nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania, mientras que en Berlín se impuso La Izquierda, partido cuyos críticos reprochan el antisemitismo.

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Frente al extremismo, Steinmeier dijo que hace falta, "más que nunca, una política de gobierno reflexiva, constante, profesional, perseverante y competente", que no se olvide de abordar "las causas económicas y sociales más profundas de la incertidumbre".

Además, el jefe de Estado apeló al "coraje" y la "fuerza" del país centroeuropeo, elementos a los que, horas antes, en redes sociales, se refirió el canciller.

"Sigue siendo posible un buen futuro en la Alemania reunificada", dijo Merz en un vídeo grabado en Berlín en el que apeló a ser optimista y aludió a cómo su país superó la separación entre este y oeste gracias a la entrada en vigor del Tratado de Unificación, el 3 de octubre de 1990.

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"Tengo la impresión de que la mayoría de los alemanes, del este y el oeste, siguen alegrándose por este día", apuntó el jefe del Gobierno germano, que celebró también que Alemania viva en paz y libertad pese al inestable escenario geopolítico abierto por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Precisamente la paz y la libertad fue algo por lo que, en la catedral, se dio gracias durante la misa con la que se iniciaron los principales actos oficiales del 36º Día de la Unidad Alemana.

"Damos las gracias por la paz y la libertad que podemos disfrutar", fue una de las oraciones que marcaron la misa, en la que tomaron la palabra, entre otros, representantes de la fe cristiana evangélica y católica, musulmana y judía.

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Mensajes como ese resonaron en la catedral, construcción de arquitectura románico-gótica, en presencia de Steinmeier, Merz y la presidenta de la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag, Julia Klöckner.

Este sábado, Bremen se había blindado con, según señaló la televisión NTV, el mayor dispositivo policial visto en el que es el estado federado más pequeño de Alemania, con 420 kilómetros cuadrados, algo menos que la comarca de La Coruña.

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La conmemoración de la unidad de Alemania se prolongará hasta el domingo con multitud de actos culturales vinculados a la historia reciente de Alemania, incluido un concierto este sábado de la popular banda de hiphop alemana Die Fantastischen Vier. EFE

(foto)