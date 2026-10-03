Al menos diez heridos tras un atropello durante una concentración de rugby en Sídney, Australia

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Al menos diez personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo cuando se encontraban concentradas a lo largo de una carretera al norte de Sídney para animar a un equipo de rugby, según han informado este sábado las autoridades australianas.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha elevado a diez la cifra de heridos tras el atropello, entre los cuales figuran tres menores de edad: dos niñas de cinco años y una de dos. Dos de las víctimas --una de las niñas de cinco años y un varón de 67-- se encuentran en estado crítico.

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Las autoridades locales han iniciado una investigación sobre el suceso, si bien se ha descartado un objetivo terrorista ya que se apunta a que el accidente ha sido provocado por un joven de 18 años que apenas acababa de sacarse el carné de conducción. El joven ha sido rápidamente detenido tras el suceso.

Según la Policía, el joven presuntamente conducía de forma temeraria antes de perder el control y estrellarse contra la multitud. Asimismo, el conductor era conocido por las autoridades antes del accidente y había estado manejando el vehículo de forma "errática" de camino al lugar de los hechos.

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"No hay más que un incidente trágico en el que un joven actuó de forma imprudente, condujo de manera errática y, obviamente, perdió el control del vehículo al atropellar a la multitud, pero no hay ningún indicio de que haya sido un ataque premeditado ni de que existiera ninguna mala intención", ha declarado el subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Surm David Waddell.

Así las cosas, ha añadido que otros dos acompañantes estaban en el interior del vehículo y fue la propia Policía quien les sacó de allí tras el atropello, después de que los testigos se volvieran "hostiles" contra los jóvenes.

El conductor novel ha sido arrestado en el lugar del accidente y trasladado al hospital para someterse a las pruebas obligatorias de drogas y alcohol. Según Waddell, se espera que sea acusado formalmente en las próximas horas.

"Mis pensamientos están con todos los heridos o involucrados en el horrible incidente de esta mañana en Newcastle. Quiero reconocer y agradecer a los servicios de emergencia y a la policía por responder tan rápidamente, y por su trabajo continuo en atender a los heridos. El rugby une a las personas, y este debería haber sido un fin de semana de emoción y orgullo para los aficionados de Newcastle", ha comentado el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una publicación en sus redes sociales.

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Por su parte, el alcalde de Newcastle, Gavin Morris, ha lamentado la "tragedia" y ha declarado que lo sucedido "es algo que no se puede deshacer".

El incidente se ha producido en medio de una multitudinaria despedida al autobús del equipo antes de la final liguera del domingo. Miles de seguidores habían arropado a la plantilla a lo largo de la semana en sus entrenamientos y cientos más salieron a las calles este sábado por la mañana para acompañar la marcha del vehículo, el cual ha sido desviado de la ruta original tras lo sucedido.

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