VÍDEO: 'Verity', 'Digger' y 'Narciso' abren la cartelera de octubre en los cines

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La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con una oferta que combina suspense, drama y cine de autor con títulos como 'Verity', adaptación de la novela de Colleen Hoover, el drama 'Digger', 'Lucky Strike', la comedia española 'Nuda propiedad' y la paraguaya'Narciso', cinco estrenos que llegan a las salas con propuestas y géneros diferentes para atraer a públicos diversos.

Basada en la novela superventas de Colleen Hoover, 'Verity' es un seductor thriller psicológico que sigue a la famosa autora Verity Crawford y a Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity. Dakota Johnson, Ismael Cruz Cordóva, Brady Wagner, Anne Hathaway y Josh Hartnett protagonizan la cinta.

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Dirigida por Alejandro Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, 'Digger' es una comedia de proporciones catastróficas, en la que el hombre más poderoso del mundo se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo.

'Lucky Strike' es un un filme bélico dirigido por Rod Lurie y protagonizado por Scott Eastwood, Colin Hanks y Aunjanue Ellis-Taylor. Ambientada durante la Batalla de las Ardenas, en la Segunda Guerra Mundial, la película sigue a un soldado estadounidense gravemente herido que queda aislado tras las líneas enemigas en una Bélgica devastada por el conflicto. Sin contacto con su unidad y perseguido por las tropas alemanas, deberá recurrir a su entrenamiento y a su capacidad para improvisar, mientras una radio dañada se convierte en su única posibilidad de comunicación y de encontrar una vía de escape.

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El cineasta paraguayo Marcelo Martinessi dirige 'Narciso', una película que representa a Paraguay en la carrera hacia los Oscar de 2027 y que, según ha reconocido el propio director, guarda "paralelismos" con 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Ambas cintas abordan, desde contextos históricos diferentes, la memoria, el deseo y la represión, aunque el paralelismo tiene además un vínculo directo: la actriz Mona Martínez forma parte del reparto de las dos producciones.

Susana Abaitua y Maxi Iglesias protagonizan 'Nuda propiedad' un película de máxima actualidad con el problema de la crisis de la vivienda en el centro de su argumento. En la cinta, Vera y Lucas, una pareja cerca de los cuarenta y frustrada por no poder acceder a una vivienda, encuentran un piso enorme a mitad de precio gracias a la nuda propiedad: lo compran ahora, pero el anciano dueño seguirá viviendo allí hasta morir.

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'Sunny Dancer', de George Jacques, es una celebración de la juventud en la que su protagonista, después del cáncer, viaja a un campamento de verano para jóvenes afectados por esta enfermedad, en el que le cuesta adaptarse a las normas. Sin embargo, con el paso de las semanas, encuentra amistades inesperadas en un grupo de inadaptados y vive un verano inolvidable.

Y para el público infantil llega 'La leyenda de la ballena cantora', una cinta de animación sobre una ballena jorobada adolescente que se ha quedado huérfana. Hijo del último Cantor de Ballenas, que protegía los océanos con su canto mágico, vive angustiado por la pérdida de sus padres y duda de sus propias habilidades.

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IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

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https://www.europapress.tv/cultura/1122113/1/verity-digger-narciso-abren-cartelera-octubre-cines

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