Sony lleva la mejora de imagen mediante IA a la PlayStation 5 con su nueva tecnología QSSR

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Sony ha lanzado una nueva tecnología de rendimiento de escalado con inteligencia artificial (IA), Quick Spectral Super Resolution (QSSR), que permite llevar la mejora de imagen mediante IA a la PlayStation 5, algo que hasta ahora solo disponía la PS5 Pro.

La compañía lanzó su tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) en la consola PlayStation 5 Pro en marzo de este año, que analiza las imágenes de los juegos píxel a píxel y utiliza la IA para escalarlas con mayor detalle y estabilidad que los métodos convencionales.

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Esta mejora de imagen solo era posible en la versión Pro de la consola debido a sus exigencias computacionales, sin embargo, Sony ha conseguido desarrollar un nuevo nivel de rendimiento de escalado de IA que permite extender esta experiencia a la consola PS5.

Se trata de la tecnología Quick Spectral Super Resolution (QSSR), que ha sido desarrollada como parte del Proyecto Amethyst en colaboración con AMD y su tecnología de gráficos de IA, según ha compartido Sony en un comunicado.

En concreto, esta evolución de la tecnología PSSR integra dos innovaciones. Por un lado, emplea una arquitectura de red neuronal optimizada y, por otro, permite una implementación optimizada manualmente que maximiza el rendimiento en PS5.

El resultado de QSSR es que los usuarios con una PS5 estándar podrán disfrutar de los beneficios del escalado guiado por IA, con mejoras notables tanto en el detalle como en la estabilidad de las imágenes en sus juegos.

Así, Sony ha detallado que los primeros títulos en utilizar esta tecnología serán Marvel's Wolverine y Ghost of Yotei, que ya han sido actualizados para ofrecer QSSR como opción gráfica adicional en PS5.