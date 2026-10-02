Los manifestantes de Sol se traladan frente al Congreso: "¿Dónde está el Gobierno progresista?"

02/10/2026 Manifestante frente al Congreo SOCIEDAD

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Decenas de manifestantes que estaban acampados en la Puerta del Sol se han trasladado al Congreso de los Diputados para reclamar la aprobación de los dos reales decretos de vivienda aprobados el martes por el Gobierno.

"La lucha es, el único camino; ¿Dónde está el Gobierno progresista?; Gobierno responsable", han proclamado los manifestantes a su llegada a la Cámara Baja.

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UNA DECENA DE PENSIONISTAS, LOS PRIMEROS EN LLEGAR

Convocados por el Sindicato de Inquilinas, se han unido a una decena de pensionistas que han sido los primeros en acudir a los aledaños del Congreso de los Diputados para reclamar la aprobación de los dos decretos que incluyen medidas de vivienda.

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"Vox, Junts y PP la misma mierda es; Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa; No vamos a parar hasta llevar a Ayuso a Soto del Real", han coreado frente a las puertas de la Cámara Baja, minutos antes del debate de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

La Policía Nacional ha aumentado la seguridad y desplegado vallas en el acceso al Congreso de los Diputados tras el anuncio de los colectivos sociales acampados en la Puerta del Sol de que acudirán a los alrededores de la Cámara Baja para reclamar que se aprueben los decretos de vivienda.

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El Congreso acoge este viernes el pleno para convalidar los dos decretos de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros, y que previsiblemente serán rechazados tras adelantar Junts que votará 'no', como previamente dijeron PP y Vox.

La Policía ha desplegado vallas en la Carrera de San Jerónimo, a la altura de la calle Cedaceros, y también ha incrementado la presencia de agentes y de furgonas entre este punto y la Puerta del Sol, donde continúa la acampada de colectivos sociales.

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Los agentes también han cortado el acceso al Congreso desde el Paseo del Prado.