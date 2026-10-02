Venezuela aborda la reforma de la Justicia penal durante una "productiva" jornada de trabajo con la ONU

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Las autoridades venezolanas han mantenido una jornada de trabajo con representantes de distintas agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, un encuentro orientado a recabar propuestas y experiencias de estos organismos en para el proceso de transformación del sistema penal en el país.

El fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, ha destacado la importancia de la cooperación internacional durante este proceso y ha señalado que las aportaciones de la ONU permitirán incorporar referencias internacionales en la elaboración de la nueva política penal venezolana.

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"La cooperación de Naciones Unidas resulta clave para diseñar una política penal alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, debido proceso y acceso a la Justicia", ha recalcado Devoe.

La reunión ha permitido abordar prácticas y recomendaciones de los distintos grupos de la organización, con el propósito de contribuir a la definición de un plan de acción viable para el país caribeño.

En este sentido, el fiscal general ha valorado la voluntad de Naciones Unidas para continuar trabajando con las autoridades venezolanas tanto mediante asistencia técnica como durante la aplicación de las medidas que se deriven de la consulta nacional.

"Agradecemos profundamente la disposición de la ONU para brindar asistencia técnica y acompañar la implementación de la hoja de ruta resultante de esta consulta nacional", ha afirmado Devoe, quien ha defendido además que la modificación del sistema judicial penal requiere la participación de distintos sectores y ha situado el debate y la colaboración como elementos centrales del proceso.

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"La transformación de la justicia penal es una tarea de todas y todos. Seguimos avanzando mediante el diálogo, la cooperación y el compromiso", ha concluido.