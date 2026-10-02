Stephanie Cayo, vestida de novia y presumiendo de anillo ¿de compromiso? responde a una posible boda con Alejandro Sanz

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Horas después de acompañar a Alejandro Sanz al estreno del musical basado en sus canciones, 'El alma al aire', en el Teatro Coliseum de Madrid y presumir de lo enamoradísimos que están después de 9 meses en los que se han vuelto inseparables, Stephanie Cayo ha viajado a Oviedo para amadrinar la apertura de la nueva tienda de Rosa Clará y, vestida de novia y sin ocultar el impresionante anillo que luce en uno de sus dedos -y que con una enigmática sonrisa ha dejado entrever que podría tratarse de un anillo de compromiso- se ha sincerado sobre su historia de amor con el cantante de 'Corazón partío' y sus planes de pasar por el altar.

Como ha revelado, tiene una relación de "cariño muy grande" con la diseñadora nupcial porque de la firma española eran los 3 vestidos que lució en su boda con el empresario Chad Campbell en 2018. Un matrimonio que no funcionó -la actriz y el estadounidense se divorciaron definitivamente en 2021-, pero que no significa que la peruana haya dejado de creer en el amor, confesando divertida que no solo la prensa quiere saber si le gustaría casarse con Alejandro: "Mi madre me preguntaba eso en el camino y me decía, ¿tú te volverías a casar? Yo, ¿qué te respondí? Ah, no, no le respondí. Bueno, primero tendría que haberme prendido, claro" ha expresado, confirmando así que por el momento no están comprometidos.

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Feliz con su nueva vida en España al lado del artista aunque como ha explicado su residencia sigue estando en Los Ángeles, y orgullosa de ser latina, Stephanie no se perdió el fin de semana pasado los dos conciertos de Shakira en el Macondo Park de Madrid en los que su novio se subió al escenario con la colombiana. Desvelando que era fan de la cantante antes de comenzar su relación con Alejandro, y que ha ido "a muchos conciertos a lo largo de mi vida, en Colombia, en Perú..." ha asegurado que "la experiencia" en España "está espectacular". "Ella abraza lo que es el ser latino, nos da la bienvenida a todos. Y bueno, creo que es algo muy lindo, ¿no? Porque es una invitación a conocer también la cultura colombiana, de la cual soy muy parte porque he vivido muchos años en Colombia, sin olvidar mis raíces peruanas. Que me acompaña a todas partes, pero Colombia tiene algo muy bello, mucho color, todo" ha aplaudido.

Estando en Asturias, inevitable preguntar a la actriz su opinión sobre la Reina Letizia. Tras un divertido lapsus en el que la ha llamado "princesa", la ex de Maxi Iglesias ha revelado que "me encanta. Está siempre muy elegante, preciosa. La verdad que de lo que he visto y lo que la he escuchado, la princesa Letizia me parece una mujer muy capaz, muy inteligente. Comunica muy bien. Ay la reina perdón, yo todavía..."

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Compaginando su relación con Alejandro con sus proyectos profesionales -"voy y vengo, me la paso de aquí para alla" ha exclamado- Stephanie nos ha contado que "acabo de terminar una serie en Colombia y... Bueno, aquí me salen algunas cosillas como de audiciones y tal, como actriz, pero yo voy escribiendo. Soy polifacética, escribo y bailo también. Ahora se me ha dado por escribir, y estoy escribiendo una comedia hace ya un tiempo".

Tampoco le importaría trabajar en nuestro país si saliese un proyecto atractivo y, tras confesar que entre sus intérpretes favoritos están Javier Bardem, Javier Gutiérrez e Irene Escolar, se ha rendido al talento de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Los Javis': "Están increíbles. Son un par súper creativos rodeados de un equipo talentosísimo. Me muero de ganas de ver 'La bola negra'".

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Hablando de talento, la peruana ha revelado que asistir al estreno del musical de 'El alma al aire' con Alejandro y sus hijos "fue precioso". "Viendo las fotos de ayer, viendo los videos esta mañana, porque ayer uno se queda como abrumado de todo lo que ha sentido, ¿no? Porque es la sorpresa, no me lo esperaba para nada. Y es como estar un poco en un sueño, escuchando todas estas canciones que nos han acompañado siempre en una historia que yo no tenía ni idea, la verdad, pero que habla de ustedes, de España, de Cádiz, y hay mucho sabor, hay mucho carácter, mucha personalidad. Tiene momentitos de flamenco, yo lo recomiendo al cien por cien... Conocer las raíces y las personas de Cádiz y del Sur que son maravillosas". "Cuando viene 'a la primera persona' se me salían las lágrimas, es muy bonito" ha reconocido.

"Alejandro es un gran hombre. Y lo quieren mucho, se nota. ¿Qué te voy a decir? Estoy hablando del hombre que amo. Estoy feliz. Si ustedes me ven bien y contenta es que bueno, creo que ya la mirada habla por sí sola" ha confesado, dejando en el aire si el anillo que luce en su dedo ha sido regalo del cantante y podría ser el primer paso hacia una futura boda para sellar su historia de amor.

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