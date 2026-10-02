La AEMPS retira dos lotes de los blanqueadores dentales '7D White Teeth Whitening Strips' y 'Teeth Whitening Pen'

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de la comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de sendos lotes de los blanqueadores dentales '7D White Teeth Whitening Strips' y 'Teeth Whitening Pen'.

En concreto, se trata del lote T125218 de '7D White Teeth Whitening Strips' y del lote T125186 de 'Teeth Whitening Pen'. Ambos productos son comercializados por la empresa Success Courier, que figura como responsable en su etiquetado.

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Según explica la AEMPS, estas medidas están motivadas por la detección de varios ingredientes en concentraciones superiores a las permitidas para los productos bucales, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.

Los análisis realizados sobre el producto '7D White Teeth Whitening Strips', lote T125218, detectaron una concentración de 6-metilcumarina del 0,05 por ciento, superior al límite máximo permitido del 0,003 por ciento. Asimismo, se identificó una concentración de peróxido de hidrógeno superior al 0,9 por ciento, cuando el límite máximo permitido es del 0,1 por ciento de peróxido de hidrógeno presente o liberado.

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En el caso de 'Teeth Whitening Pen', lote T125186, los análisis determinaron una concentración de peróxido de hidrógeno del 8,1 por ciento, superior al límite máximo permitido del 0,1 por ciento.

Estas concentraciones incumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos. Por este motivo, la AEMPS ha establecido el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de los lotes afectados.

La AEMPS tuvo conocimiento del problema a través de dos alertas notificadas mediante el sistema de notificación europeo Safety Gate. Por el momento, la Agencia ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

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Asimismo, la AEMPS ha informado a los usuarios de que, en caso de disponer de alguna unidad de los lotes afectados, no deben utilizarla y deben devolverla al punto de compra o ponerse en contacto con la empresa responsable para gestionar su devolución.

En el caso de los puntos de venta, la Agencia pide que retiren de la venta los lotes afectados y se pongan en contacto con la empresa responsable.