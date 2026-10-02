OpenAI despide a tres trabajadores por presuntamente compartir información confidencial a una organización externa de IA

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OpenAI ha despedido a tres trabajadores de su equipo de seguridad por, presuntamente, filtrar información confidencial a una organización externa dedicada a la seguridad de Inteligencia Artificial (IA).

Según ha adelantado The Wall Street Journal, que cita a fuentes conocedoras del asunto, el laboratorio de IA ha rescindido el contrato de tres personas por infringir las políticas sobre el acceso y el manejo de información confidencial de la empresa.

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"Nuestra investigación confirmó que estas personas manejaron información confidencial de forma indebida, al margen de los procedimientos establecidos por la empresa, violando nuestras políticas y traicionando la confianza esencial para nuestro trabajo", ha afirmado un portavoz de OpenAI en un comunicado remitido al medio citado.

De momento, el laboratorio de IA no ha aportado más información ni detalles sobre la organización externa a la que sus tres extrabajadores presuntamente filtraron información.

Este suceso llega tras varios incidentes provocados por los modelos de IA de OpenAI que, incluso con el refuerzo de la seguridad de sus modelos llevado a cabo a mediados de agosto tras el incidente con Hugging Face en julio, han seguido ocasionando problemas, como los que ha sufrido el sitio web del Departamento de Educación de EE. UU, o los seis nuevos casos que recientemente desveló la propia compañía dirigida por Sam Altman.

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OpenAI tomó este lunes la decisión de cancelar el lanzamiento de su próximo modelo de vanguardia, GPT-6.1 Astra, que estaba previsto para octubre, de nuevo por problemas de seguridad, en un momento en el que compite en un mano a mano con Anthropic por lanzar el modelo de vanguardia de mejor rendimiento.

Una serie de incidentes que no han cesado incluso con el llamamiento por parte de los laboratorios de IA a frenar el desarrollo de la IA. Además, esta semana tanto Anthropic como OpenAI han lanzado Sonnet 5.5 y GPT-6.1 Sol como nuevos modelos de frontera.

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