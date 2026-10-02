Mike James dice adiós a la temporada por su lesión en el tendón de Aquiles

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El base estadounidense del Anadolu Efes Mike James estará unos nueve meses de baja después de pasar por quirófano este viernes por la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió el jueves en el encuentro ante Estrella Roja.

Una de las grandes estrellas de la Euroliga, MVP en 2024, dice adiós a la temporada en la tercera tres jornada de la máxima competición continental. James se fue al suelo él solo poco antes de terminar el tercer cuarto, desatando una alerta que ya avanzó el primer parte médico y su técnico, el español Pablo Laso.

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El club turco, que fichó este verano al base americano, se temió lo peor y la gran figura sobre la que el Efes basó su proyecto anual pasó por quirófano directamente. Según el parte del cuadro de Estambul este viernes, "de acuerdo con el curso del proceso de tratamiento posterior a la cirugía", "se prevé" que James "estará alejado de las canchas durante 7-9 meses".