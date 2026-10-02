Las Series Divisionales abren el camino hacia las finales de las Grandes Ligas

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Redacción Deportes, 2 oct (EFE).- Ocho equipos afrontarán desde este sábado las Series Divisionales de las Grandes Ligas, cuatro enfrentamientos al mejor de cinco que pondrán en juego el pase a las Series de Campeonato de liga, con duelos marcados por los números de la temporada regular y los antecedentes directos.

Los Guardianes de Cleveland, los Rays de Tampa Bay, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles llegan directamente a esta ronda tras ganar sus respectivas divisiones, mientras que los medias Blancas de Chicago, los Yankees de Nueva York, los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta avanzaron después de superar las Series de Comodines.

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Milwaukee presenta el mejor registro de toda la competición, con 103 victorias, mientras los Dodgers son el otro equipo que alcanzó el centenar de triunfos.

Las cuatro Series Divisionales se disputarán al mejor de cinco partidos, con formato 2-2-1. Los cuatro ganadores avanzarán a las Series de Campeonato, al mejor de siete, antes de la Serie Mundial, cuyo primer partido está previsto para el 23 de octubre.

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Cleveland terminó la temporada regular con un registro de 85-77, apenas un partido por delante de Chicago, que cerró con 84-78, en una División Central de la Liga Americana que volverá a enfrentar a ambos equipos en octubre.

Los Medias Blancas, sin embargo, dominaron 7-6 la serie particular y cerraron la campaña con 776 carreras, 211 jonrones y un OPS de .726. Cleveland produjo 652 carreras, conectó 152 cuadrangulares y terminó con un OPS de .691.

El contraste ofensivo se contrapone con la producción desde el montículo, ya que los Guardianes terminaron con una efectividad colectiva de 3.75, frente a una cifra superior de Chicago.

Para los Medias Blancas, la serie tiene además un componente histórico, ya que regresan a la postemporada después de su última participación, en 2005, cuando conquistaron la Serie Mundial y pusieron fin a una sequía de 88 años sin ganar el campeonato.

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Tampa Bay terminó la temporada con 98-64, el mejor registro de la Liga Americana, mientras Nueva York cerró con 93-68.

Los Rays ganaron 7-6 la serie particular, aunque los Yankees reaccionaron en la parte final de esos enfrentamientos y llegan a octubre después de barrer a Boston en la Serie de Comodines.

Nueva York conectó 223 jonrones y anotó 739 carreras. Tampa Bay produjo 736 carreras y 169 cuadrangulares, con un OPS de .728, frente al .720 de los Yankees.

El pitcheo será otro de los focos de la serie. Nueva York terminó la campaña con una efectividad colectiva de 3.24, mientras Tampa Bay lo hizo con 3.70.

Milwaukee llega como el equipo de mejor registro de las Grandes Ligas, con 103-59, frente al 91-71 de San Diego.

Los números de la serie particular, sin embargo, favorecieron a los Padres, que ganaron 4-2 los seis enfrentamientos de la temporada regular.

Los Cerveceros anotaron 832 carreras, la segunda mayor cifra de las Grandes Ligas, mientras San Diego produjo 722. Milwaukee terminó además con un OPS de .743, frente al .718 de los Padres.

San Diego, por su parte, conectó 183 jonrones, 29 más que Milwaukee.

Los Padres llegan a esta ronda después de barrer a los Cachorros de Chicago en la Serie de Comodines.

Los Dodgers terminaron con 100-62, mientras Atlanta cerró con 94-68. Los Ángeles, sin embargo, tuvo dificultades ante los Bravos durante la temporada regular, ya que Atlanta ganó 5-1 los enfrentamientos directos.

Los Dodgers produjeron 801 carreras, conectaron 204 jonrones y terminaron con un OPS de .762. Atlanta anotó 693 carreras, bateó 188 cuadrangulares y registró un OPS de .721.

La serie reúne además a dos organizaciones con numerosos antecedentes de postemporada. Los Dodgers ganaron tres de los cinco enfrentamientos anteriores en playoffs, aunque Atlanta se impuso en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2021 y posteriormente conquistó la Serie Mundial.

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Los Bravos llegan después de eliminar a Filadelfia en tres partidos en la Serie de Comodines. EFE