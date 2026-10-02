La inspiración carioca llega a la moda de París con Léonard

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París, 2 oct (EFE).- Brasil se ha 'inmiscuido' en la semana de la moda de la capital francesa, gracias a Léonard. La histórica marca francesa ha mostrado una colección que tiene como base el universo de Río de Janeiro. El vestido es el gran protagonista.

En su mansión cercana al Arco del Triunfo, el estampado icónico de la 'Maison' vuelve a imponerse. Motivos tropicales de palmeras y flores salvajes se estampan en seda, gracias a avanzadas técnicas de láser.

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En esta colección de transición, antes de que tome las riendas de la firma un nuevo director creativo, escasa en cuanto a propuestas, no faltan la luz, el color y la sensualidad.

Violetas profundos que captan la atención por su destacada presencia, junto a tonalidades rosas que lo suavizan.

Por otro lado, este viernes ha desfilado la última colección de Peter Copping para Lanvin. Como en un gran número de diseñadores de históricas marcas, el legado inspira la colección, en este caso el de la casa de moda de alta gama en actividad más antigua del mundo, fundada en la capital francesa por Jeanne Lanvin (1867-1946).

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Una moda adaptada al hoy y a las necesidades de la mujer actual, aunque sin perder su ADN.

Givenchy ha sido otros de los nombres en mostrar hoy viernes su colección de primavera-verano 2027.

Asimetría, faldas con plisados y creaciones de sastrería han sido algunas de las propuestas a subrayar.

Sarah Burton, responsable de sus colecciones desde 2024, ha dado a conocer más de cincuenta conjuntos.

Como en Lanvin, hay lugar para la sastrería y para el color, además de invitar a la mujer a que continúe desarrollando su lado más sexy.

Una jornada en la que también se ha visto la última colección de Yohji Yamamoto, con el negro como base y los volúmenes; dos de las características de su estilo. EFE