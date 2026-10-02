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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,30 %

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Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una subida del 0,30 %, hasta las 2.767.662,72 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un incremento del 0,34 %, hasta los 120.733.940 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Bolsas y Mercados (+3,2 %) y Ternium Argentina (+2,3 %), mientras que cerraron en terreno negativo los papeles de Transener (-1,3 %) y Edenor (-0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron hasta el 1,8 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió un 2,99 %, a 655 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó cinco pesos, a 1.540 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó a 1.520 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió cinco pesos, a 1.560 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con estabilidad.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,2 %, hasta 1.625,13 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,2 %, hasta los 1.549,26 pesos por unidad. EFE

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