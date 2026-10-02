La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí denuncia un intento de ataque hutí contra Medina

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Las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han acusado este jueves a las milicias hutíes de Yemen de un ataque contra instalaciones eléctricas en un distrito de la histórica ciudad de Medina, denunciando una nueva "provocación deliberada a millones de musulmanes" tras el supuesto intento de ataque contra La Meca, del que acusaron en septiembre al grupo rebelde yemení, que lo negó.

Aludiendo a "un ataque terrorista ocurrido a las 5.11 horas (hora local) del martes 29 de septiembre de 2026 (que) tuvo como objetivo la estación de distribución eléctrica de Taiba, en Medina", el portavoz de las fuerzas de coalición, Turki al Maliki, ha afirmado que "la investigación y las pruebas recopiladas por las autoridades competentes han confirmado la participación de la milicia terrorista hutí en la planificación y ejecución de este cobarde acto terrorista, basándose en el análisis posterior a la acción y en los restos del dron utilizado".

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Con todo, ha anotado que, pese a que "provocó la salida de servicio de un transformador eléctrico", no afectó a la red de suministro.

De todas formas, ha denunciado el "cobarde acto terrorista" como una "continuación de los intentos de esta milicia extremista de atacar las Dos Mezquitas Sagradas, así como de su provocación deliberada a millones de musulmanes en todo el mundo al atacar La Meca y Medina".

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"La Coalición continúa adoptando e implementando medidas para disuadir a la milicia terrorista hutí, garantizando la protección de las Dos Mezquitas Sagradas y la seguridad de los peregrinos en La Meca y Medina", ha concluido Al Maliki.

Riad ha vuelto a acusar así a las milicias hutíes --musulmanas aunque de la rama zaidí del chiísmo-- de atacar una ciudad sagrada del islam, tras el alegado conato con dron que la coalición y las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente denunciaron en septiembre.

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Sin embargo, los representantes hutíes rechazaron entonces tales supuestos y lo han vuelto a hacer en esta ocasión. Por su parte, el portavoz del gobierno hutí, Omar al Bujaiti, ha acusado a Arabia Saudí de dedicarse a "fabricar una vez más acusaciones falsas e infundadas contra el pueblo yemení, en una flagrante instrumentalización de los lugares sagrados del islam".

Así lo ha expresado en declaraciones a la agencia SABA controlada por los propios hutíes, donde ha alegado que las afirmaciones de Riad carecen de fundamento y constituyen una nueva calumnia contra el pueblo musulmán yemení. "Tras fracasar en su intento de fabricar la mentira sobre un ataque a La Meca, el enemigo saudí ha recurrido ahora a una nueva mentira", ha afeado Al Bujaiti.

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Simultáneamente, la cartera de exteriores rebelde yemení ha denunciado igualmente la "narrativa falsa" de las autoridades saudíes acerca de la supuesta ofensiva contra los lugares sagrados del Islam, "explotando su carácter sagrado e inviolabilidad islámica".

La diplomacia hutí ha criticado de este modo las alegaciones de Arabia Saudí, a la que se ha referido peyorativamente como "Reino del Cuerno de Satán" y sobre la que ha asegurado que "ocupa La Meca y Medina (y) representa la mayor amenaza para los lugares sagrados de la nación".

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En concreto, los rebeldes hutíes han rechazado "la transformación de los lugares sagrados en un proyecto de inversión para el criminal régimen saudí", que, lamentan, "constituye una grave ofensa contra los lugares sagrados del islam".