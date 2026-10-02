Bolsonaro llama "cobarde" a Lula y apela al voto útil para resolver la elección el domingo

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São Paulo, 1 oct (EFE).- El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llamó este jueves "cobarde" al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva por "huir" de los debates y apeló al voto útil para "resolver" la disputa presidencial del domingo en la primera vuelta.

El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro se pronunció la noche de este jueves en una transmisión en vivo en sus redes sociales, luego de desistir de participar en el debate presidencial organizado por la TV Globo, que posteriormente fue cancelado.

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A tres días de las elecciones, Bolsonaro instó a los electores a concentrar sus apoyos en su candidatura como la única alternativa capaz de vencer al actual mandatario y candidato a la reelección, Lula da Silva.

"Vamos a dar el voto inteligente este domingo, con todo respeto a los otros competidores en la disputa presidencial. Solamente Flávio Bolsonaro tiene condiciones de vencer a Lula ya en la primera vuelta, para comenzar a arreglar este país a partir del próximo lunes", expresó.

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Lula y Flávio concentran aproximadamente el 85 % de las intenciones de voto para los comicios de este domingo, según los sondeos.

Durante su intervención, que comenzó a la hora en la que estaba previsto el inicio del debate, Bolsonaro denunció que las resoluciones de la Justicia Electoral, que impidieron exhibir el atril vacío del mandatario y formularle preguntas, constituyen un acto de "censura en su más alto grado".

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Argumentó que Lula, al que calificó de "cobarde" por no asistir a ningún debate, utilizó a sus "aliados" en el ámbito judicial para blindarse de las críticas y esquivar la confrontación con otros candidatos, afectando el equilibrio de la contienda y restringiendo la libertad de prensa.

Entre sus principales medidas, el aspirante del Partido Liberal (PL) resaltó que indicará jueces "decentes" a la Corte Suprema, "que no sean sirvientes de Lula", sino "que tomen decisiones conforme a la ley" y "a la Constitución".

El último debate presidencial antes de las elecciones del domingo, organizado por la TV Globo, la cadena más influyente y de mayor audiencia de Brasil, fue cancelado de forma imprevista a apenas una hora de su emisión.

El encuentro entre los candidatos era esperado con gran expectativa en el país ya que iba a ser el primero con la presencia de Bolsonaro. Lula ya había confirmado su no comparecencia la víspera y contraprogramó con una entrevista a un pódcast.

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La debacle del evento se desencadenó a raíz de la decisión de una jueza del Tribunal Superior Electoral, que falló a favor de un pedido de la campaña del mandatario y prohibió mostrar su tribuna vacía o permitir que los demás candidatos le dirigieran preguntas, alegando un "potencial desequilibrio" entre los aspirantes.

La TV Globo tenía previsto exhibir el atril vacío de Lula durante la transmisión, un recurso habitual en este tipo de eventos.

Ante la decisión de última hora, Bolsonaro anunció su inasistencia a dos horas del inicio. EFE