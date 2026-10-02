Presunto ciberdelincuente vinculado al Tren de Aragua llega a EE.UU. desde Venezuela

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Washington, 2 oct (EFE).- Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias "Prometeo", señalado por Estados Unidos como responsable de una red internacional de ataques a cajeros automáticos vinculada al Tren de Aragua, llegó a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra, tras ser capturado en Venezuela y convertirse en el décimo fugitivo de la lista de los más buscados del FBI detenido desde el inicio de la Administración de Donald Trump.

"Diez de diez. Aníbal Alexander Canelón Aguirre es el décimo fugitivo de los diez más buscados capturado por este FBI desde que comenzó la Administración Trump —más de 2,5 veces el total capturado durante los cuatro años anteriores combinados— y el primer fugitivo cibernético de la historia de la lista. Ahora está de vuelta en Estados Unidos para enfrentar la justicia", afirmó el director del FBI, Kash Patel, en un mensaje publicado en X este jueves.

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Canelón Aguirre, venezolano de 50 años, compareció ante un tribunal federal en Nebraska, donde se declaró no culpable de los cargos en su contra y quedó detenido a la espera de juicio.

El Departamento de Justicia confirmó que fue trasladado a Estados Unidos después de su captura en Venezuela el 15 de septiembre.

El FBI incorporó a Canelón Aguirre a su lista de los diez más buscados en marzo de 2026 y lo identificó como su primer fugitivo incluido en esa clasificación por delitos cibernéticos.

La agencia lo acusa de liderar una conspiración internacional que enviaba grupos a Estados Unidos para robar millones de dólares de instituciones financieras mediante ataques conocidos como "jackpotting" de cajeros automáticos.

Según el FBI, Canelón Aguirre desarrolló un programa malicioso utilizado para forzar a los cajeros a dispensar efectivo y el dinero obtenido mediante esos ataques terminaba en una red de lavado vinculada al Tren de Aragua.

El acusado enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude y robo bancario, daños a sistemas informáticos, blanqueo de capitales y suministro de apoyo material a terroristas. Se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. EFE