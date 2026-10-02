(Crónica) Italia estropea el estreno en casa de la Francia de Zidane y Bélgica golea a Turquía

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Las selecciones de Francia e Italia han empatado este viernes (1-1) en el primer partido en casa de Zinedine Zidane como seleccionador, en el que Michael Olise adelantó al combinado 'bleu', que acabó con diez por la expulsión de Dayot Upamecano, antes de que Alessandro Bastoni repartiese los puntos, en una tercera jornada en la que Bélgica se ha impuesto con un doblete de Kevin de Bruyne a la colista Turquía (3-0).

En su reencuentro con la 'Azzurra' por primera vez desde la final del Mundial 2006, en la que acabó expulsado por propinar un cabezazo a Marco Materazzi, 'Zizou' volvió a verse frenado por el conjunto transalpino, que además avisó primero con un remate de Moise Kean que sacó casi milagrosamente Mike Maignan.

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Olise, líder de los 'bleus' en el Stade de France, probó fortuna con un tiro desviado y después con un centro que tras tocar en Sandro Tonali acabó sacando el larguero. Gianluigi Donnarumma despejó también, superada la primera media hora, un chut lejano de Ousmane Dembélé. Pio Esposito rozó el gol en una acción en la que no pudo rematar con acierto y Kean llegó a ver puerta, pero Gil Manzano lo anuló por fuera de juego.

Donnarumma se tuvo que emplear a fondo a la vuelta de vestuarios, primero sacando una mano abajo ante un disparo de rosca de Désiré Doué y lanzándose a los pies de Dembélé en el rechace, y volvió a negar el tanto a un Olise que, minutos después, conseguía vengarse a balón parado.

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En un lanzamiento de falta cerca de la frontal del área, Rayan Cherki le pisó el balón y el extremo del Bayern de Múnich se sacó un zapatazo que clavó directamente el balón en la escuadra, tras tocar en el interior del travesaño, sin que el portero italiano pudiese hacer nada (min.55).

Francia había conseguido desatascarse, y sin embargo, un mal control de Lucas da Cunha acabó por condenarle. Bastoni le robó el esférico en zona adelantada y, con sangre fría, se plantó ante Maignan y le superó para poner el empate en el luminoso (min.68). El guardameta francés pudo resarcirse desviando por encima del larguero un cabezazo de Kean, que amenazó con la remontada.

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El madridista Eduardo Camavinga examinó de nuevo a un atento Donnarumma, justo antes de que los de Zidane se quedase con uno menos después de que Upamecano viese la segunda amarilla por un agarrón a Kean en el 85. Camavinga gozó otra vez de la oportunidad de rescatar los tres puntos, pero el portero del Manchester City voló por enésima vez para mantener el 1-1.

De esta manera, Francia interrumpe una serie de dos victorias seguidas, aunque se mantiene líder del Grupo 1 de la Liga A con siete puntos, uno más que Bélgica y que su rival de este viernes, mientras que la Turquía de Arda Güler cuenta sus tres partidos por derrotas.

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En el Estadio Maurice Dufrasne de Lieja, la Bélgica de Mark van Bommel consiguió olvidar la derrota en el último momento ante los franceses con una goleada frente a la colista Turquía, frente a la que dominó ya desde los primeros compases. Tras una recuperación en mediocampo, una pared entre Kevin de Bruyne y Dodi Lukébakio acabó con el excentrocampista del Manchester City anotando casi desde la frontal después de tirarle un caño a la defensa otomana (min.10).

Lukébakio pudo incrementar la cuenta antes del descanso, pero su remate se estrelló en el palo, y Merih Demiral también rozó el tanto en un chut completamente solo que se le fue muy alto.

Ya en la segunda mitad, el poste volvió a privar del gol al extremo del Benfica, antes de que Senne Lammens detuviese la intentona de Yunus Akgün. De Bruyne, poco después, se encargó de acabar con la incertidumbre con un disparo directo a la escuadra desde la medialuna del área (min.59). Romelu Lukaku, en el 75, sentenció el choque al empujar un balón puesto por Charles de Ketelaere.

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