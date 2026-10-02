Guijarro, Serrajordi y Pina impulsan con su química la medular del Barça Femení

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Las futbolistas del Barça Femení Patri Guijarro, Clara Serrajordi y Clàudia Pina han reivindicado este viernes la enorme sintonía y compenetración que existe en el centro del campo blaugrana en el esquema del entrenador, Pere Romeu, destacando la fluidez en la circulación de balón y la versatilidad de la plantilla para adaptarse a nuevas posiciones tácticas con la vista puesta en mantener su identidad de juego y en poder ganar este domingo el Clásico ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

"Con 'Serra' me entendí desde el primer momento. De hecho, en su primer año, cuando subió un poco al primer equipo, ya la vi muy buena jugadora. Y ahora es que me entiendo a la perfección con ella. Entiende el fútbol muy bien. A pesar de ser lo joven que es, defensivamente también entiende lo que quiere el equipo. La verdad que es una jugadora muy completa y lo que más me gusta es poder hablar con libertad con ella, hablar el mismo idioma, entender el mismo fútbol", aplaudió Patri Guijarro en conversación con Europa Press sobre su conexión en el medio con la canterana Clara Serrajordi.

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En este sentido, Guijarro valoró la aportación de Clàudia Pina adaptándose como interior en los últimos encuentros. "Alguna vez ya había jugado de interior. Es verdad que es totalmente diferente, pero las jugadoras que estamos cerca intentamos ayudarla. Claudia para mí es mediapunta de naturaleza y también el juego se ha adaptado a eso, a que ella también sea esa mediapunta un poco libre", analizó la balear, asumiendo las ausencias en la plantilla respecto al año pasado, al recordar que "Alexia es Alexia y es única pero no está", pero que el resto del grupo "aporta muchísimo" al equipo.

Por su parte, Clara Serrajordi admitió sentirse muy respaldada compartiendo la creación de juego, y también un primer muro de contingencia en el centro del campo, con una referente de la plantilla. "Creo que Patri es una jugadora increíble. Ya lo veis todos, y jugar con ella pues te hace todo mucho más fácil, la verdad. Nos ayuda mucho dentro y fuera del campo", agradeció, mostrándose dispuesta a absorber conocimientos de todo el vestuario. "Me fijo en todas mis compañeras porque son todas buenísimas e intento coger todo lo mejor de ellas, que tienen muchas cosas buenas", valoró en relación a su rol como "esponja" en el grupo.

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Asimismo, Clàudia Pina detalló su proceso de adaptación a la demarcación de interior ante el ajuste de roles por los contratiempos físicos temporales. "Es una posición un poco diferente, quizás un poco más abajo de lo que más me gusta, pero bueno, contenta también de que Pere cuente conmigo en esta situación. Sé que en el equipo quizás hay muchas jugadoras que han tenido que asumir una posición diferente por las bajas que hemos tenido, así que de interior, de extremo izquierdo o de lo que haga falta siempre", manifestó la atacante barcelonesa.

Finalmente, Pina deshizo en elogios hacia el talento diferencial de sus dos compañeras en la medular. "A 'Serra' le queda muchísimo por delante, es muy joven. Es una jugadora diferente, una jugadora a la que cuesta mucho quitarle el balón, que tiene una visión de juego increíble. Creo que será una de las mejores jugadoras que recordaremos. Y Patri, bueno, todo lo que ha hecho hasta ahora. Es una jugadora buenísima, creo que merece un Balón de Oro, la verdad", concluyó la futbolista de Montcada i Reixac, remarcando que si juegan "bien en el centro del campo" es "un paso más cerca para poder conseguir las victorias".

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Este buen momento de forma y la sólida conexión en la medular llegan en un momento trascendental para el conjunto barcelonista, que defiende su pleno de victorias y el liderato de la Liga F Moeve frente al Real Madrid en un Spotify Camp Nou que prevé una gran entrada de aficionados --el club habla de más de 40.000 entradas vendidads-- para albergar el primer 'Clásico' liguero de la historia en el nuevo feudo blaugrana.