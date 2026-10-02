YouTube actualiza su algoritmo para priorizar el contenido original en Shorts y dejar de mostrar el contenido copiado

02/10/2026 Logo de YouTube Shorts.. YouTube ha actualizado sus sistemas de recomendación en Shorts para priorizar más el contenido original y reducir el alcance del contenido resubido por otros creadores que no aporten nada propio, de cara a frenar prácticas que vulneran las políticas de spam. POLITICA YOUTUBE

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YouTube ha actualizado sus sistemas de recomendación en Shorts para priorizar más el contenido original y reducir el alcance del contenido resubido por otros creadores que no aporten nada propio, de cara a frenar prácticas que vulneran las políticas de spam.

En las plataformas de publicación de vídeos cortos, como YouTube Shorts o Instagram Reels, es habitual ver publicaciones que se basan en un recorte de vídeos compartidos previamente por otros creadores de contenido. Estos usuarios, republican contenido que no ha sido generado por ellos mismos y se aprovechan de ello para conseguir visitas.

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Esta práctica va en contra de las normas de YouTube que, en su política de spam, detalla que está prohibido volver a publicar material de otros sitios web o plataformas, así como de otros vídeos, sin añadir nada propio, ya sean comentarios originales, aportar valor educativo o realizar modificaciones genuinas.

Para luchar contra este tipo de contenido y garantizar que los creadores que publican contenido original tengan "las mejores oportunidades de crecer y tener éxito", YouTube ha anunciado que ha actualizado sus sistemas de recomendación en Shorts, que ahora priorizarán más el contenido original.

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Así lo ha anunciado la compañía en un comunicado en su página de soporte, donde ha explicado que esta actualización mejorará la experiencia de Shorts y reducirá el alcance del contenido subido por otros creadores sin que aporten nada propio.

Como resultado, los canales que se dediquen a recopilar o republicar vídeos de otros creadores sin modificaciones, aparecerán menos en los 'feeds' de los usuarios. Por tanto, YouTube ha recomendado que, para aquellas cuentas que utilizan fragmentos de otro creador para generar su contenido, se aseguren de aportar valor real.

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Esto puede ser agregando comentarios originales, aportando ediciones únicas del clip o introduciendo una narración propia, que varíe el contenido del vídeo original.

Además, la plataforma ha subrayado la importancia de que los creadores añadan su propia perspectiva o punto de vista, en lugar de realizar "pequeñas ediciones técnicas o cambios basados en plantillas simplemente para modificar un vídeo".