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El Eldense remonta al Oviedo para ganar en el Pepico Amat

02/10/2026 Eldense - Real Oviedo DEPORTES LALIGA
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El CD Eldense goleó (4-1) al Real Oviedo este viernes en el inicio de la jornada ocho de LaLiga Hypermotion, a pesar de empezar con un 0-1 al minuto de encuentro que terminó con la primera victoria local de la temporada en el Estadio Nuevo Pepico Amat.

Un día después de confirmarse la compra del club alicantino por parte del legendario Leo Messi, el Eldense celebró su nueva fama con tres puntos importantes para salir de la zona descenso con ocho puntos, además de regalar la primera fiesta a su afición.

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El tempranero gol de Alberto Reina, a los 20 segundos, mandó hasta el segundo tiempo, cuando los cambios de Javier Calleja dieron al equipo local algo más de profundidad. Así, el Eldense provocó dos penaltis en diez minutos con los que Roberto López y Fidel remontaron (2-1).

El equipo asturiano aguantó y se fue arriba en una desesperada que le costó los goles de Aingeru Olabarrieta y Jorge Rastrojo ya en el descuento. El equipo asturiano, que buscaba regularidad en sus resultados, se queda en 11 puntos, fuera del 'Top 6'.

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