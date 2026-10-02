Delgao se perdona en 'El angelito': "Quiero dar buen ejemplo a chavales que puedan estar teniendo problemas de adicción"

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El cantante Jesús Juárez, conocido como Delgao, publica este viernes su tercer álbum, 'El angelito', un trabajo con el que retoma el sonido que le identifica y en el que se "perdona" a sí mismo por sus errores, además de contar su adicción a las drogas y posterior recuperación.

"El motivo por el que lo he contado es porque en otras ocasiones, con mi música, he podido ser una mala influencia sin darme cuenta. Y ahora quiero dar un buen ejemplo a chavales que puedan estar teniendo problemas de adicción, animarlos a seguir el camino que seguí, que fue el de pedir ayuda", ha detallado en una entrevista con Europa Press.

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El artista ha destacado la importancia de recibir apoyo en este proceso y asegura que a él le ha "salvado la vida". "A mí me ha funcionado, a mí me ha salvado la vida e igual que en algún momento he hablado de este tema como si fuera algo divertido y algo que 'flexear', ahora quiero corregirme y decir que no tiene nada de divertido y que pedir ayuda te puede salvar la vida", ha añadido.

"Pero un día yo dejé de respirar, en un centro de adicciones yo me tuve que ingresar. Y ahora la única droga que puedo tomar son los fajos y los cueros", canta en la bachata 'Droga', una de las canciones que conforman el trabajo. Así, explica que esta situación fue la razón por la que tuvo que parar, alejándose de la música y de las redes sociales durante un tiempo.

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"Si no he recibido críticas por dar un mal ejemplo no espero recibirlas ahora que estoy dando un buen ejemplo. Espero que la gente lo reciba como lo que es: una experiencia que he vivido, de la que he aprendido y que enseño a los demás para ayudarles. Todo el que no se lo tome de esa manera; o no está para nada metiéndose en mi piel y en lo que he pasado o tiene mucho desconocimiento del tema", ha zanjado.

Pero Juárez no pretende que este trabajo se centre sólo en eso, porque sigue queriendo hablar de su música. "Estoy dando al público sonidos que les suenan familiares de mis mayores éxitos", ha indicado.

'El angelito' está compuesto por 13 temas e incluye colaboraciones con Al Safir, Loa Milano, Marc Seguí, cero y Fran Laoren, recuperando su faceta de rapero, con la que comenzó su carrera musical.

"PARA MÍ EL RAP SON LAS LENTEJAS DE MI MADRE"

"Para mí es un gusto, nunca te olvidas de cómo rapear. Al menos yo. Y siempre me ha gustado el rap. Es verdad que suelo cantar más que rapear pero (hacerlo) es como volver a casa: siempre va a estar tu madre para hacerte unas lentejas cuando quieras volver (...) Para mí el rap son las lentejas de mi madre", ha comentado divertido.

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Juárez empezó a hacer este disco a la vez que el anterior, 'El sinvergüenza', y ambos trabajos hablan de una misma etapa vital del artista que le llevó a pasar de la "oscuridad" a la "claridad y tranquilidad".

"Durante esa transición en mi vida también aparecían sentimientos de a dónde quería llegar: a la tranquilidad, a la conciliación, al perdón... El hecho de que haya tanta diferencia entre esos sentimientos se explica con que uno no está en una etapa y mágicamente cambia a la siguiente. Hay unos años de cambio en los que aparecen sentimientos muy diferentes hasta que llegas a pisar base y a encontrarte al cien por cien en la nueva etapa, que considero que es a donde he llegado gracias a mi proceso, a mi tratamiento desintoxicándome", ha precisado.

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Cierra así un período en el que ha tenido que "aceptarse" y "trabajar la culpa", para poder perdonarse por sus errores. "Me he perdonado de mis errores --o estoy en ello-- gracias a hacerme responsable de mis actos pasados. No me vale con decir 'todo está bien, no pasa nada'. Y gracias a mucho trabajo personal para aceptar, para trabajar la culpa. No vale con pedir perdón, para de verdad pedir perdón tienes que cambiar y he hecho un trabajo importante de cambio. Ya que he cambiado, entonces sí puedo perdonarme", concluye.