vivo X Fold6 llega a España: sistema de fotografía ZEISS, batería de 6.900 mAh y soporte para extensor teleobjetivo

vivo ha anunciado la llegada de vivo X Fold6 al mercado español, un nuevo 'smartphone' plegable que ofrece un sistema de fotografía desarrollado junto a ZEISS, una batería de gran capacidad de 6.900 mAh y compatibilidad con el extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2.
El 'smartphone' plegable insignia de vivo se presentó primero en junio en China, cuando la compañía destacó el amplio rango de distancias focales que ofrece el sistema completo de lentes ZEISS. En concreto, este dispositivo incorpora una cámara principal ZEISS de 200 MP, basada en el sensor de gran tamaño Samsung HPB y equipada con estabilización profesional CIPA 4.5.
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Se complementa con una cámara teleobjetivo con certificación ZEISS APO, que utiliza el sensor de gran tamaño Sony LYTIA 602, junto con un diseño periscópico de tres aumentos y una distancia focal equivalente de 70 mm. Además, permite realizar fotografía macro con teleobjetivo y alcanzar hasta cien aumentos con el zoom digital ZEISS HyperZoom.
Con el extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2, vivo X Fold6 puede alcanzar una distancia focal óptica equivalente de 200 mm, ha indicado la compañía en una nota de prensa. El extensor es compatible con diferentes modos de fotografía y vídeo, entre ellos 'Foto', 'Retrato', 'Paisaje', 'Instantánea Vídeo', 'Escenario', 'Time-Lapse' y 'Pro'. El sistema se completa con funciones como 'Night Flash Portrait', el nuevo modo 'Escenario' y la grabación de vídeo Dolby Vision 4K a 60 fps.
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Por otra parte, vivo X Fold6 integra una batería BlueVolt de 6.900 mAh en un cuerpo de solo 4,4 mm de grosor cuando está desplegado y con un peso desde 228 gramos. Cuenta con una pantalla interior de 8,02 pulgadas y una pantalla exterior de 6,51 pulgadas, y ambas alcanzan un brillo máximo local de hasta 5.000 nits y cuentan con calibración de color ZEISS Master, para una reproducción cromática precisa.
Este equipo está impulsado por el chip MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, desarrollado conjuntamente por vivo y MediaTek, y el 'software' basado en Android OriginOS 7 Fold, diseñado para aprovechar la pantalla interior y ofrecer una experiencia adaptada a la productividad y la multitarea, con funciones como Origin Workbench y Multi-Split Screen, que permiten ejecutar hasta cuatro aplicaciones simultáneamente.
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El dispositivo cuenta con la certificación IPX8 e IPX9 de resistencia al agua y IP5X de resistencia al polvo, si bien la compañía advierte de que la resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente y puede reducirse con el uso diario.
vivo X Fold6 está disponible en los colores Prism Black y Horizon Blue y puede encontrarse en el mercado, desde este jueves, con un precio recomendado de 2.199 euros.