Sin combustible y con menos vuelos, pero a Cuba aún llegan aviones para aliviar la escasez

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Yeny García

La Habana, 1 oct (EFE).- Tras la suspensión de vuelos de la gran mayoría de las aerolíneas a Cuba por la severa crisis de combustible, contadas compañías aún mantienen sus operaciones al país, a donde siguen llegando los cubanos de la diáspora a visitar a sus familias y a aliviar la escasez de una isla con un turismo en picada.

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"Cuando las aerolíneas comenzaron a salir una por una, yo me temí lo peor: que nos quedáramos incomunicados. Por suerte, no ha sido así y mi hija mayor ha podido seguir viniendo a verme", dijo a EFE Gency Valdés, una cubana de 70 años que depende de las remesas y "lo que quepa en las maletas" que viajan de Miami a La Habana.

Como la mujer, cientos de miles de cubanos de dentro y fuera de la isla recibieron con incertidumbre en febrero pasado la advertencia de Cuba de que el país se quedaba sin combustible Jet A-1, lo que dejó a los aviones sin la posibilidad de repostar en los aeropuertos cubanos.

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La falta del queroseno es el reflejo de una crisis estructural provocada por décadas de mala gestión del Gobierno cubano y agravada por las actuales restricciones estadounidenses al suministro de crudo a la isla, en medio de la escalada de tensiones bilaterales y las presiones de Washington por cambios políticos y económicos significativos.

Gigantes como Air Canada, Iberia, Air France y Turkish Airlines suspendieron sus vuelos al país caribeño, asestando un duro golpe al turismo, una de las principales fuentes de ingresos en la "isla del eterno verano", que registró una caída del 64,4 % interanual en las llegadas de turistas durante los primeros ocho meses de 2026.

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Los apagones de más de 20 horas en algunas partes del país, - que ha sufrido ocho desconexiones totales de su sistema eléctrico en lo que va de año - también se sienten en los aeropuertos, donde según contaron viajeros a EFE, los propios visitantes han tenido que usar las linternas de los móviles para recoger su equipaje.

Entre las pocas aerolíneas que mantienen sus operaciones a Cuba se incluyen las estadounidenses American Airlines, Southwest Airlines y Delta Air Lines que viajan con suficiente combustible para llegar y regresar, además de compañías de vuelos chárters que aprovechan la proximidad entre los dos países.

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También continúan sus rutas Copa Airlines desde Panamá, Aeroméxico y Viva Aerobus, que conectan a la isla con México, la venezolana Conviasa y la colombiana Wingo, junto a Air Europa, que viaja a España con una escala técnica de repostaje en la cercana República Dominicana.

Los viajes de los cubanos residentes en el exterior para visitar a sus familias en la isla no son nada nuevo, pero en medio de la severa crisis, la dolarización galopante y los precios que continúan escalando casi diariamente, estas visitas ya han pasado de ser solo de vacaciones a convertirse en el salvavidas de muchos dentro del país.

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"Vinimos a visitar la familia, que es lo importante", dijo a EFE Yan, un cubano residente en la estadounidense Indiana, mientras empujaba un carrito repleto de los conocidos "gusanos" o grandes maletas de plástico ligero "para poder aprovechar las libras" permitidas por las aerolíneas.

Al estrés de rodar grandes bultos con "de todo, desde guantes de plástico, gasa, jeringillas desechables hasta sazones, café y azúcar", también se une el escrutinio de la Aduana de la isla, que permite la importación libre de alimentos y medicinas, pero es muy estricta con los electrodomésticos y otros artículos.

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"Venimos a traer, imagínate, lo que uno pueda, no se puede hacer más nada. Y aquí cuando llega es peor, porque no sabes cuánto te van a sacar, aunque traiga las 50 libras (permitidas por cada maleta)", se quejó a EFE Idelisa Arteaga, quien emigró a EE.UU. hace 14 años.

Para Arteaga, "es un abuso lo que hay con los cubanos cuando llegan", pero continúa viajando a su país natal "porque la familia está aquí y necesita". EFE

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