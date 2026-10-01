Seis muertos, incluido un conocido magnate, al estrellarse un helicóptero en Zimbabue

Guardar

Harare, 1 oct (EFE).- Seis personas murieron al estrellarse un helicóptero en Zimbabue, incluidos el conocido magnate zimbabuense Wicknell Chivayo y su esposa, Lucy Muteke, según informaron un portavoz de su familia y las autoridades.

El accidente ocurrió este miércoles por la tarde en una granja en la zona de Marondera Rural, situada en la provincia de Mashonaland East, a algo más de 70 kilómetros de la capital del país, Harare.

PUBLICIDAD

"Sí, confirmamos que Wicknell Chivayo y su esposa fallecieron en esta tragedia", dijo el portavoz de la familia, Herbert Chivayo, desde el lugar del siniestro en declaraciones recogidas este jueves por el diario The Herald.

El portavoz de la Policía, el comisionado Paul Nyathi, también señaló a última hora del miércoles que tuvo lugar el accidente de una aeronave que "llevaba seis ocupantes", si bien no divulgó nombres.

Asimismo, el portavoz del Gobierno, Nick Mangwana, confirmó que "se ha producido un accidente de helicóptero en el que se vieron involucrados un destacado empresario, cuatro pasajeros y dos pilotos", sin precisar identidades.

"La información actual indica que no hubo sobrevivientes en este accidente", subrayó Mangwana, quien trasladó sus "más sentidas condolencias y oraciones a las víctimas, sus familias y sus amigos durante este difícil momento".

Un vídeo del lugar del accidente emitido por la televisión pública ZBC muestra pequeños trozos del fuselaje esparcidos en una línea recta de casi cien metros y pastizal carbonizado por las llamas.

Chivayo, de 43 años, era un magnate conocido por sus estrechos lazos con el presidente zimbabuense, Emmerson Mnangagwa, y el gobernante partido Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF).

Fundador y director general de la empresa Intratrek Zimbabwe, alcanzó notoriedad por las extravagantes demostraciones públicas de su riqueza, que contrastaban con las dificultades económicas de gran parte de sus compatriotas.

Chivayo solía hacer regalos de alto valor a músicos, periodistas, organizaciones deportivas y fuerzas de seguridad.

Una investigación de los medios zimbabuenses reveló que, entre 2024 y 2025, gastó más de 9,3 millones de dólares (algo más de ocho millones de euros) en automóviles de lujo y regalos.

El multimillonario, que en 2004 fue condenado a tres años de cárcel por un delito de blanqueo de dinero, también se codeaba con líderes africanos como el presidente de Kenia, William Ruto, quien el pasado agosto le invitó a una ceremonia de compromiso tradicional de su hija, Charlene.

PUBLICIDAD

"Me entristece profundamente el trágico fallecimiento de mi amigo Wicknell Chivayo, junto con su esposa, Lucy Muteke, y las demás personas que perdieron la vida en el accidente de helicóptero en Zimbabue. Su repentina partida supone una dolorosa pérdida para sus familias, amigos y todos aquellos que los conocieron", afirmó Ruto este jueves en su cuenta de la red social X. EFE