Princess Cruises lanza la primera app de cruceros integrada en ChatGPT

22/01/2021 Pacific Princess dejará la flota de Princess Cruises ESPAÑA EUROPA TRANSPORTES NAVIERAS MADRID ECONOMIA PRINCESS CURISES

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Princess Cruises ha anunciado el lanzamiento de una aplicación nativa diseñada para interactuar directamente dentro de ChatGPT, una herramienta pionera en el sector de cruceros que permite a los usuarios buscar, comparar itinerarios en tiempo real entre sus 17 buques y más de 345 destinos, y consultar precios y disponibilidad sin salir del entorno conversacional del modelo de lenguaje, según ha informado la naviera estadounidense.

La nueva funcionalidad permite conectar los datos actualizados del portal oficial de Princess Cruises con la plataforma de inteligencia artificial generativa.

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Mediante la mención directa de la herramienta dentro del chat, los viajeros pueden realizar consultas complejas en lenguaje cotidiano, como filtrar travesías por fechas concretas, comparar buques o consultar excursiones en tierra y paquetes a bordo de manera personalizada.

Desde la compañía destacan que esta integración responde a una transformación estructural en los hábitos de consumo de viajes, donde los clientes emplean cada vez más la inteligencia artificial no solo para recopilar información, sino para evaluar opciones y estructurar itinerarios complejos.

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La vicepresidenta de Comercio Digital y Experiencia de Princess Cruises, Neena Vicente, ha señalado que este movimiento sitúa a la firma "a la vanguardia del comercio de agentes virtuales en la industria de cruceros, creando un nuevo punto de acceso que inspira a los usuarios a encontrar las vacaciones más adecuadas para ellos".

La aplicación se encuentra disponible en una primera fase a través de ChatGPT para dispositivos móviles y de escritorio, aunque la compañía ha avanzado su intención de extender el servicio a otras plataformas compatibles de inteligencia artificial generativa en el futuro a medida que evolucionen los requerimientos técnicos del sector.

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