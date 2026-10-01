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Nuevos detalles de la demanda de Feliciano López contra Alba Carrillo. Lo que pide el extenista a la Justicia

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Alba Carrillo se encuentra en el punto de mira después de salir a la luz que, diez años después de su separación de Feliciano López -y después de despacharse a gusto contra su exmarido con durísimos reproches y demoledoras declaraciones en numerosas ocasiones- el extenista ha dicho basta y ha demandado a la modelo por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad.

Una denuncia que fue presentada antes de verano, con la que buscaría proteger a su mujer Sandra Gago y a sus dos hijos, Darío (5) y Marco (2), y que ya ha sido admitida a trámite, por lo que el exmatrimonio podría verse de nuevo las caras próximamente en un juzgado.

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Después de que Alba haya reaccionado a la demanda del extenista en declaraciones a la revista 'Semana' revelando que por el momento no le ha llegado ninguna notificación "y si tiene que llegar, ya llegará", en el programa 'Y ahora Sonsoles' han revelado nuevos detalles de las acciones legales que ha emprendido contra la que fue su esposa entre julio de 2015 y mayo de 2016.

Tal y como han asegurado en el programa, Feliciano no busca dinero ni solicita ninguna indemnización ya que su interés no es económico, y lo único que pediría es que la modelo no vuelva a mencionarle ni a hablar de él públicamente.

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Tamara Gorro, colaboradora de 'YAS', ha desvelado que ha hablado con extenista y éste le habría transmitido que "confía plenamente" en la Justicia y "va a esperar" a que ésta se pronuncie.

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