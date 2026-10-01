La RAE celebra en Argentina el retorno al lenguaje claro ante el avance de la IA

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Buenos Aires, 1 oct (EFE).- El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, celebró este jueves el retorno al lenguaje claro que se viene produciendo ante los desafíos de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, durante la inauguración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible en la ciudad argentina de La Plata.

"Las redes sociales, las tecnologías de la comunicación y la inteligencia artificial (AI) han venido a establecer nuevas provocaciones revolucionarias para nuestra lengua. De aquí que el retorno al lenguaje claro haya sido especialmente fuerte en los últimos decenios", afirmó Muñoz Machado, también presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

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El director de la RAE señaló que este proceso ha tenido distintas etapas, desde el cuidado de la claridad de la lengua hasta su relación con la libertad y la democracia.

"Si no se conoce la significación de las comunicaciones de los poderes públicos no se pueden contestar ni se puede participar en la vida pública", explicó.

La Convención, organizada por la RAE y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), reúne a más de 1.000 asistentes de unos 25 países y 250 ponencias bajo el lema 'Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial'.

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El encuentro cuenta con participantes de instituciones públicas y privadas, poderes del Estado, universidades, organizaciones profesionales y entidades de la sociedad civil. La Red Panhispánica cuenta ya con más de 620 instituciones adheridas.

"Es un éxito realmente arrollador", destacó Muñoz Machado, quien comparó las dimensiones del encuentro con las de los Congresos Internacionales de la Lengua Española.

La inauguración contó también con el presidente de la SCBA, Sergio Torres, quien destacó que este foro es "el resultado de una larga y sostenida actuación en esta Suprema Corte de Justicia" desde su adhesión a la Red de Lenguaje Claro de Argentina en 2019.

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Torres resaltó asimismo el compromiso con "la claridad y accesibilidad en el lenguaje" para construir "sociedades más transparentes, justas y democráticas".

La Plata acoge la tercera Convención de la Red, tras las celebradas en Madrid, en 2024, y Lima, en 2025. Durante dos jornadas, hasta mañana 2 de octubre, se tratará sobre lenguaje de los poderes públicos, comunicación especializada, formación, inteligencia artificial, accesibilidad cognitiva y diálogo iberoamericano.

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La Red Panhispánica nació el 9 de junio de 2022 por iniciativa de la RAE, la Corte Suprema de Chile y la Red de Lenguaje Claro Chile. EFE