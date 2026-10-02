Acusan a empleado de una instalación nuclear de EE.UU. de intentar ayudar a los hutíes

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Los Ángeles, 1 oct (EFE).- El FBI arrestó este jueves a un empleado del Departamento de Energía (DOE) en las instalaciones nucleares de Hanford, en el estado de Washington, bajo sospecha de intentar proporcionar apoyo material a los rebeldes hutíes de Yemen, según informó el Departamento de Justicia (DOJ).

Ashton Hamed Ellaboudy, de 51 años, fue arrestado por supuestamente intentar proporcionar apoyo material y recursos a los hutíes, una organización designada por EE.UU. como grupo terrorista extranjero.

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Ellaboudy llamó la atención del FBI después de que las autoridades recibieran información de que había adquirido precursores químicos, componentes y otros materiales utilizados habitualmente en la fabricación de artefactos explosivos caseros, según los registros judiciales citados por el DOJ.

La investigación también reveló que había comprado piezas utilizadas para construir drones y sistemas aéreos operados por control remoto.

La acusación sostiene que, en diciembre de 2024, el FBI tuvo conocimiento de que Ellaboudy había solicitado una baja por enfermedad en su trabajo en el DOE tras alegar que había estado expuesto a ácido nítrico de alta concentración, un producto químico utilizado en la fabricación de materiales explosivos.

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Nueve meses después, Ellaboudy viajó desde Richland (Washington) a Omán utilizando un pasaporte oficial que se le había expedido cuando trabajaba para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. Al llegar a Omán, supuestamente utilizó el mismo documento para cruzar la frontera hacia el Yemen con la intención de dirigirse a Saná, la capital, bajo control de los hutíes.

A su regreso a Estados Unidos, declaró a agentes de aduana que había viajado al extranjero por motivos oficiales del Gobierno, pese a no contar con autorización para hacerlo.

Posteriormente, Ellaboudy contactó con un agente encubierto del FBI que fingía trabajar para un “coronel” hutí, con el objetivo de adquirir equipos de comunicación destinados al Yemen para su uso en un centro de comunicaciones móvil.

Según la acusación, el trabajador del DOE proporcionó asesoramiento y asistencia técnica basados en sus conocimientos de ingeniería eléctrica. También ayudó a probar y modificar generadores de energía solar y equipos de comunicación, ofreció orientación sobre la integración de ambos sistemas y facilitó esquemas y diagramas para su instalación.

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El fiscal adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, dijo que las acusaciones son tan “profundamente” inquietantes que casi “desafían” la imaginación.

De ser condenado, Ellaboudy se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. EFE