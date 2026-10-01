La plantilla de Airbus en España alcanza un acuerdo con la empresa después de 3 meses

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Madrid, 1 oct (EFE).- La plantilla de Airbus en España apoyó la propuesta de mejoras económicas y sociales presentada por la dirección de la compañía aeroespacial el pasado 4 de septiembre, después de que el 1 de julio comenzaran una huelga, con varios parones, para reclamar una mejora de sus condiciones.

La plantilla refrendó la propuesta de la dirección con el 76,76 % de los votos, según explicaron a EFE distintas fuentes sindicales, aunque la dirección de Airbus, que cuenta en España con unos 14.500 trabajadores, asegura que todavía no tiene confirmación oficial del resultado.

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La propuesta de la compañía incluía la recuperación del poder adquisitivo, que alcanza ahora el 7,95 % en cuatro años, con una paga no consolidable de 2.000 euros brutos, a abonar en octubre, por el retraso de 3 meses en aplicar el IPC (enero a abril de 2026).

Además, el acuerdo fija el mantenimiento del modelo actual del teletrabajo (dos días por semana) y el mismo sistema de vacaciones.

Este acuerdo se alcanza tras varios meses de negociación y después de que distintos sindicatos iniciaran el pasado 1 de julio una huelga que, con varios parones y un referéndum fallido de por medio, se ha ido extendiendo hasta el pasado septiembre.

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El resultado de esta votación se ha conocido precisamente en una jornada en la que ha tomado posesión la española Amparo Moraleda, que ha iniciado su etapa como nueva presidenta del consejo de administración de Airbus.

Airbus cuenta en España con más de 14.500 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe (Madrid) -9.000 empleados-, Illescas (Toledo, centro), Albacete (centro), Puerto de Santa María (Cádiz, sur) y de Tablada y San Pablo (Sevilla, sur). EFE