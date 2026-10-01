La defensa de Pedro Antonio Sánchez presenta ante el Supremo un incidente de nulidad por el 'caso Auditorio'

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La defensa del expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad por la condena relacionada con el 'caso Auditorio' y ha dirigido un escrito a la Audiencia Provincial de Murcia para informarle del tramite que han llevado a cabo.

De igual forma, ha puesto en conocimiento de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia que en los próximos días se va a presentar un recurso de amparo ante del Tribunal Constitucional, además de una solicitud de indulto al Gobierno de España.

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Por todo ello, la defensa de Pedro Antonio Sánchez ha solicitado que se paralice la ejecución de la pena de la sentencia hasta que se resuelvan estas tres cuestiones planteadas.

Su defensa argumenta que se trata de un asunto que ocurrió hace 20 años y no hay peligro de reincidencia, puesto que Pedro Antonio Sánchez no ostenta ningún cargo público desde hace años.

TRES AÑOS DE PRISIÓN

El Tribunal Supremo confirmó la condena de tres años de prisión para Pedro Antonio Sánchez por delitos de prevaricación y falsedad documental en relación con un proyecto de auditorio en el municipio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de esa localidad.

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De esta forma, la Sala de lo Penal desestimaba el recurso de Sánchez contra la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Murcia, de marzo de 2023, que también le impuso 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como multa de 3.600 euros.