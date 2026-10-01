Agencias

José Sevilla abandona la presidencia de Unicaja

Imagen DEXAIJKN2VGDTN62J7VVNM3EBI
Guardar

José Sevilla ha decidido presentar su renuncia como presidente de Unicaja, tras poco más de dos años en el cargo, según ha podido saber Europa Press en fuentes financieras.

Sevilla asumió la presidencia del banco andaluz en sustitución de Manuel Azuaga, poniendo así fin a la etapa de integración con Liberbank, que culminó con el nombramiento no solo de Sevilla, sino de Isidro Rubiales como consejero delegado.

PUBLICIDAD

El banquero fue consejero delegado de Bankia entre mayo de 2012 y marzo de 2021 y posteriormente se unió a Renta 4 como consejero.

Inició su carrera en el negocio de banca de inversión de Merril Lynch y desempeñó posteriormente cargos de responsabilidad en BBVA, como director general de Riesgos y miembro del comité de dirección.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mueren nueve agentes en un ataque contra las fuerzas de seguridad de Etiopía en el sur del país

Mueren nueve agentes en un ataque contra las fuerzas de seguridad de Etiopía en el sur del país

Las XV Jornadas de Leucemia Aguda abordan nuevos retos en diagnóstico y tratamiento

Infobae

Detenidas en Letonia dos personas acusadas de "espiar para un Estado extranjero"

Detenidas en Letonia dos personas acusadas de "espiar para un Estado extranjero"

La presidenta Sheinbaum critica vandalización de estatua del expresidente Felipe Calderón

Infobae

Analistas privados aumentan al 1,4 % la previsión de crecimiento de México para 2026

Infobae