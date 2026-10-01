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El Grupo POWTEK presentará calderas y calentadores de agua de última generación en la AHR Expo 2026 de México

PR Newswire

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GUADALAJARA, México, 30 de septiembre de 2026

GUADALAJARA, México, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo POWTEK («POWTEK») ha anunciado su participación en la Mexico AHR Expo 2026, donde la empresa presentará sus últimas calderas y soluciones de calentadores de agua diseñadas para el mercado norteamericano. Esta exposición supone otro hito estratégico en la expansión global de POWTEK y pone de manifiesto el compromiso de la empresa con ofrecer tecnologías de calefacción y agua caliente de alta calidad a sus clientes internacionales.

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En la feria, POWTEK destacará sus capacidades de fabricación avanzadas y la innovación en sus productos, centradas en la eficiencia energética y la fiabilidad. El stand de la empresa presentará una gama de soluciones de calefacción para viviendas y locales comerciales, diseñadas para adaptarse a las distintas condiciones climáticas y a las necesidades de los clientes de toda América Latina.

«México y el mercado norteamericano en general representan importantes oportunidades de crecimiento para POWTEK», afirmó Michael Chan, director ejecutivo de POWTEK. «Con nuestra participación en la AHR Expo, nuestro objetivo es establecer contacto con profesionales del sector, distribuidores y socios que compartan nuestra visión sobre las soluciones de calefacción sostenibles. Nuestras calderas y calentadores de agua combinan una tecnología contrastada con una capacidad de fabricación competitiva, lo que los convierte en la opción ideal para proyectos que exigen fiabilidad y rendimiento».

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Fundado en 2003, el Grupo POWTEK es un fabricante líder a nivel mundial especializado en soluciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Con 12 líneas de producción inteligentes que cuentan con una capacidad anual de 2 millones de unidades, el Grupo atiende a clientes de más de 50 países y regiones desde unas instalaciones que cuentan con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

Para obtener más información, visita http://www.powtek.com/

Acerca del Grupo POWTEK Fundada en 2003, POWTEK es una empresa líder a nivel mundial especializada en sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria, así como en electrodomésticos de cocina inteligentes. Como socio de confianza desde hace mucho tiempo de marcas de renombre mundial, POWTEK se enorgullece de ofrecer soluciones de alta calidad a clientes de más de 50 países y regiones.

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View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/el-grupo-powtek-presentara-calderas-y-calentadores-de-agua-de-ultima-generacion-en-la-ahr-expo-2026-de-mexico-302895387.html

FUENTE POWTEK Group