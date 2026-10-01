Seúl formaliza su inversión en EE.UU. pero el proyecto de gas de Alaska queda en revisión

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Seúl, 1 oct (EFE).- Seúl y Washington formalizaron este jueves los primeros proyectos del compromiso de inversión estratégica surcoreana de 200.000 millones de dólares, pactado en 2025 para evitar un aumento de aranceles, aunque dejaron en revisión un proyecto de gas de Alaska que las autoridades estadounidenses habían dado públicamente por confirmado.

El llamado 'Project Star', primer proyecto del acuerdo bilateral, contempla construir en Encinal, Texas, una planta de generación eléctrica a gas de unos 6,5 gigavatios para abastecer centros de datos de inteligencia artificial (IA), según un comunicado conjunto divulgado por el Ministerio de Industria surcoreano y el Departamento de Comercio estadounidense.

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El coste total de la planta será de 22.300 millones de dólares, con una primera fase comercial prevista para 2029 y su entrada en plena operación en 2032.

El segundo eje, 'Project Power', prevé utilizar hasta 120.000 millones de dólares para ocho reactores nucleares. Sin embargo, el Ministerio de Industria surcoreano precisó, en otro comunicado, que el marco establece las líneas generales de cooperación y no supone que se hayan decidido todavía proyectos nucleares concretos.

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El Ministerio de Industria surcoreano también señaló la posibilidad de que empresas surcoreanas adquieran una participación en la energética estadounidense Westinghouse. Una fuente de la comisión parlamentaria de Industria dijo el mes pasado a la agencia local de noticias Yonhap que la adquisición sería de entre un 5 y un 10%.

En cuanto al plan para construir un gasoducto y una terminal de gas natural licuado (GNL) en Alaska, llamado 'Project North', el comunicado conjunto indicó que ambos países acordaron únicamente iniciar la revisión del proyecto y decidir si se lleva adelante una vez evaluada su viabilidad comercial y el cumplimiento de los requisitos legales.

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La información del comunicado contrasta con las declaraciones del miércoles del presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Comercio, Howard Lutnick, quienes cifraron la inversión surcoreana en el proyecto de Alaska en más de 50.000 millones de dólares.

El compromiso de inversión forma parte del acuerdo comercial alcanzado por Seúl y Washington en 2025, por el que Corea del Sur se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos, incluidos 200.000 millones en sectores estratégicos y 150.000 millones en construcción naval, a cambio de que Washington redujera los aranceles aplicados a productos surcoreanos. EFE

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